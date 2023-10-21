Sunday, 22 October 2023 07:06 GMT

3000 فنان بريطاني يوقعون رسالة مفتوحة لوقف العدوان على غزة

10/21/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة- وقعت أكثر من 3 آلاف شخصية في مجال الفن والثقافة بالمملكة المتحدة رسالة مفتوحة تدعو إلى الوقف الفوري لقصف الاحتلال على غزة، واصفين الوضع بالجريمة والكارثة.
وجاء في الرسالة: "لقد حول الاحتلال جزءا كبيرا من غزة إلى أنقاض، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن 2.3 مليون فلسطيني".
ومن بين الموقعين نجوم التمثيل تيلدا سوينتون، وتشارلز دانس، وبيتر مولان، وستيف كوجان، وميريام مارغوليس، وخالد عبد الله، وماكسين بيك. وكما وقع على الرسالة المخرجون مايكل وينتربوتوم، ومايك لي واصف كاباديا، والكوميديان فرانكي بويل وجوزي لونغ، والكتاب المسرحيون تانيكا غوبتا وأبي سبالين، والشاعر أنتوني أناكساغورو، إضافة إلى الفنانين التشكيليين تاي شاني، وأوريت عشري، ولاريسا صنصور، وروزاليند النشاشيبي، وفلورنس بيك، وجورجينا ستار، والمؤلفين مارينا وارنر، وجاكلين روز، وجيليان سلوفو، وكورتيا نيولاند.
وذكرت الرسالة بتصريح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن "شبح الموت" يخيم على المنطقة. وأضافت "الآن، وبعد تعرض مئات الآلاف منهم للقصف من الجو والبحر والأرض، يطلب من الفلسطينيين مرة أخرى، الذين أجبر أجدادهم على ترك منازلهم تحت فوهة البندقية، أن يهربوا أو يواجهوا عقابا جماعيا على نطاق لا يمكن تصوره. لقد جردوا من حقوقهم.
وتابعت، "أن حكوماتنا لا تتسامح مع جرائم الحرب فحسب، بل إنها تساعدها وتحرض عليها. سيأتي وقت تتم فيه محاسبتهم على تواطئهم. ولكن في الوقت الحالي، بينما ندين كل أعمال العنف ضد المدنيين، وكل انتهاك للقانون الدولي أيا كان مرتكبه، فإن التزامنا يتلخص في بذل كل ما في وسعنا لوضع حد للقسوة غير المسبوقة التي تلحق بغزة. إننا ندعم الحركة العالمية ضد تدمير غزة والتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني. وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح معابر غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق". -(الجزيرة نت)

MENAFN21102023000072011014ID1107281558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث