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الأعين تتوجه نحو غزة.. وترقب تحت وطأة الأخبار العاجلة

10/21/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان- حالة من الترقب والقلق يعيشها الناس اليوم في ظل تزايد وتيرة الأعمال الإجرامية التي تقع في قطاع غزة، وتبعاتها من التصريحات وردود الأفعال العالمية. ومع كل خبر عاجل، يقف الجميع على أُهبة الاستعداد، في انتظار جديد الأحداث على المحطات التلفزيونية، والتطبيقات الإخبارية.
"لا يمكن أن يمر يومنا دون قلق وانتظار.. نعيش على أمل أن تتوقف آلة الحرب والدمار"؛ تقول ناديا أبو زيد، التي ما تعود من العمل، حتى تسرع لتشغيل التلفاز على القنوات العربية التي تبث أولاً بأول ما تفرزه تلك الحرب الوحشية على قطاع غزة، منذ أكثر من 12 يوما.
لا تستطيع ناديا أن تفصل نفسها عن الأحداث الجارية في قطاع غزة، حتى في كل تفاصيل حياتها اليومية. حتى أثناء عملها في المنزل، أو تدريس أبنائها، فإنها تظل تتابع الأخبار على التلفزيون، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، بحثًا عن أي جديد، وخشية أيضا من تفاقم الأحداث.
في كل بيت ومكان عمل، وحتى في المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، تعمّ حالة من الترقب الشديد، الجميع يحاول أن يبقى على اطلاع دائم بالأحداث الجارية، في انتظار أي جديد، سواء عبر القنوات الإخبارية أو المنصات الاجتماعية، التي تبث كل ما يحصل على أرض الواقع.
ويلجأ أصحاب محال تجارية ومقاه إلى تثبيت القنوات التلفزيونية على الأخبار، لتلبية رغبة الزبائن المتواجدين فيها، الذين يحرصون على متابعة كل ما يتم بثه، إذ لا يمكن الفصل بين الحياة اليومية والأحداث الجارية في حرب الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى رصد ردود الفعل التي تحدث في عواصم العالم، كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وغزة على وجه التحديد.
ومنذ اندلاع أحداث "طوفان الأقصى" وما تبعه من هجوم وقصف "دموي" على غزة، أصبحت متابعة ما يجري أولاً بأول تتسيد كل مكان، خاصة مع وجود المظاهرات والاحتجاجات التي تندد بهذا العدوان، وتصريحات رؤساء الدول المتتالية.
هذا الكم الهائل من الأخبار العاجلة أوجد حالة من التوتر والقلق، وما إن تدخل أحلام موسى، وهي معلمة، إلى مدخل العمارة السكنية التي تقطن بها، حتى تسمع صوت نشرات الأخبار الصادرة من شاشات الجيران، لتملأ الأخبار أجواء العمارة، وتسارع لبيتها لمعرفة كل ما هو جديد، عدا عن متابعة المستجدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
توفر الأجهزة الحديثة وإمكانية وصول كل شخص لمواقع التواصل ومتابعة الأخبار، جعل حالة الترقب حاضرة في كل وقت، مما يتطلب من الشخص أن يحمي نفسه من التبعات النفسية وردود الفعل السلبية حول ما يحدث. وبحسب المختصة والاستشارية النفسية الدكتورة عصمت حوسو، فإن كثرة متابعة المشاهد والأخبار القاسية قد تؤدي إلى حالة من التبلد العاطفي، وهي حالة من اللامبالاة وعدم الشعور بالعواطف تجاه ما يحدث حولنا.
وأوضحت حوسو أن هناك منطقة في الدماغ مسؤولة عن تعريف الأشياء والأشخاص، وتعطي أوامر للجسم بالتفاعل الجسدي والاستجابة الجسدية والعاطفية حسب المثير الموجود أمامه، مضيفة أن هذه المنطقة تستثار عندما نشاهد مواقف وصورا مرعبة، مما يؤدي إلى استثارة مناطق الرعب والخوف والقلق والحزن في الدماغ. وأشارت إلى أن هذه الاستثارة تعود إلى التربية والتنشئة التي يتربى عليها الشخص، والتي تجعله يشعر بالحزن والقلق عند رؤية الأشياء التي تبعث على هذه المشاعر، بناءً على المخزون المعرفي من المعلومات حول هذه الأمور.
عندما نرى الأحداث الجارية في غزة وما يحصل من انتهاكات صارخة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فإنها تثير منطقة الشعور في الدماغ، والتي تتحكم في استجابتنا لها.
ولأن نسبة كبيرة من الجمهور يشاهد هذه الأحداث المروعة للمرة الأولى، تعتقد حوسو أن نسبة الاستجابة الجسدية والعاطفية تكون عالية جداً.
قد يعاني الكثير منا من نوبات الهلع أو اضطراب ما بعد الصدمة، وفقًا لحوسو. يبقى الإنسان في حالة متابعة وترقب لكل ما هو جديد، حيث تبقى مشاعره "مستفزة". ويعيش الإنسان حالة انتظار للأحداث والحالة المأساوية التي يعيشها الشعب في غزة. قد تظهر تبعات ذلك أيضًا من خلال حالات اضطراب ما بعد الصدمة، حيث تبقى حالة التأهب والاستجابة عالية، وتثير منطقة الاستجابة في الدماغ.
ومع مرور الوقت، تعتقد حوسو أنه مع تكرار التعرض لتلك المشاهد، فإن المنطقة المسؤولة عن الاستجابة الجسدية والعاطفية تصبح أقل استجابة، وقد تصل إلى مرحلة "الصفر في التفاعل"، حيث يبدأ العقل في الاعتياد على المشاهد، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الاستجابة لتلك المثيرات بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في المرة الأولى.
تنصح حوسو المشاهدين والمتابعين والمرتقبين لكل ما هو جديد في هذه الفترة، بضرورة الحفاظ على حسهم الإنساني بشكل مستمر، وعدم الوصول إلى حالة التبلد العاطفي، التي قد تؤدي إلى فقدان التعاطف والمتابعة مع مرور الوقت. إلى ذلك، استمرار دعم القضية والشعب المكلوم في غزة، كما أنه من المهم أن يحمي المشاهدون مشاعرهم من الداخل أيضًا.
كما تنصح حوسو بضرورة وجود فاصل زمني بين مشاهدة الصور وترقب الأخبار، وذلك لحماية النفس من الآثار النفسية للأخبار العاجلة، مؤكدة أن هناك فروقات فردية لدى الأشخاص في تحمل هذه الآثار، وفي حال كانت المشاهدة تزيد من العبء العاطفي على الإنسان، فمن الممكن أن يكتفي بـ"السماع" للأخبار، مع ضرورة التفاعل والدعم للشعوب المضطهدة.
ووفق علماء النفس، فإن الترقب والانتظار، المقرون بتوقع الأسوأ، هو السبب الرئيس لحالة القلق المرضي، ووفق دراسات نفسية، فإن هذا العصر والتسارع والتطور الكبير وملاحقته يُطلق عليه "عصر القلق"، عدا عن نسبة الحروب والصراعات الموزعة في مختلف دول العالم، والتي جميعها مرتبطة بالترقب، وما يحدث الآن في غزة، وانتظار اللحظة التي يتم فيها وقف إطلاق النار، أو لحظة إدخال مساعدات وغيرها من القرارات.
اختصاصي الصحة النفسية والعلاج النفسي الدكتور أحمد عيد الشخانبة يبين أن حالة القلق والتوتر والترقب لها تأثيرات وأعراض جسدية سلبية كبيرة على صحة الإنسان، وخاصة عندما تستمر لفترة طويلة، وعندما يرتبط ذلك بتوقع الأسوأ والانتظار المستمر للأخبار العاجلة.
ووفقًا للشخانبة، فإن هذا التوتر وتوقع الأسوأ من شأنه أن يزيد من نسبة إفراز الكثير من الهرمونات، وخاصة هرمون الأدرينالين، مما يترك آثارًا صحية سلبية على صحة الإنسان. وهناك علاقة سلبية بين التوتر وقدرة الإنسان على القيام بوظائفه الحياتية بشكل عام.
لذا، يقول الشخانبة إنه كلما زاد التوتر والترقب من حيث المدة والشدة، فإن قدرة الإنسان تنخفض على القيام بالكثير من الأمور الخاصة في حياته اليومية، بحيث قد تصل في النهاية إلى التوقف التام عن القيام بالوظائف الحياتية والدخول في حالة اكتئاب شديد تتميز باليأس والعجز.

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