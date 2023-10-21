الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
10/21/2023 11:26:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم السبت، بعد أن شارك في قمة القاهرة للسلام، التي استضافتها جمهورية مصر العربية، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.--(بترا)
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