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إسرائيل وقعت في فخ حماس

10/21/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمد عبدالله خميس اليخري







إن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس هو وضع مأساوي ومعقد، ومن الضروري التعاطف مع سكان غزة الذين يتحملون وطأة هذه الأزمة. إن المعاناة على كلا الجانبين لا يمكن إنكارها، ولكن عندما ندرس ديناميكيات هذا الصراع، يصبح من الواضح بأن سكان غزة يستحقون تعاطفنا ودعمنا.
ومع تصاعد الوضع، من الأهمية بمكان أن نفهم الشبكة المعقدة من السلطة والتاريخ والمعاناة الإنسانية التي أدت إلى هذه النقطة. إن الهجوم الأخير الذي شنته حماس على إسرائيل، والذي أسفر عن خسائر في الأرواح وهروب الإسرائيليين من المستوطنات الواقعة في غلاف غزة كما شاهدنا في الفيديوهات المنتشرة، دفع إسرائيل إلى النظر الى غزو بري واسع النطاق لقطاع غزة. إن الخسائر في كلا الجانبين مدمرة، حيث قتل أكثر من 1.000 إسرائيلي وجرح أكثر من 2.600، واستشهد أكثر من 1.000 فلسطيني في غزة، وفقا للتقارير.
ومع ذلك، وقبل التسرع في المزيد من العمل العسكري، من الضروري النظر في الصورة الأكبر. قد تكون حماس بالفعل تستفز إسرائيل، ولكن ما الهدف؟ ومن خلال جر القوات الإسرائيلية إلى معركة برية مطولة، يبدو أن حماس تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتحدي القوة العسكرية الساحقة لقوات الدفاع الإسرائيلية. وهم يدركون جيدا أن الشوارع المزدحمة في مدينة غزة، والأنفاق التي بنوها وشكلوها مثل الدهاليز، ومخيمات اللاجئين توفر ميزة إستراتيجية على أرضهم، مثلما فعل "حزب الله" في جنوب لبنان من عام 1985 إلى عام 2000.
وقد تهدف إستراتيجية حماس إلى زيادة كسب مصداقيتها السياسية، وخاصة في الضفة الغربية، حيث ينظر العديد من الفلسطينيين بالفعل إلى السلطة الفلسطينية باعتبارها غير فعالة. إن احتمال اضطلاع حماس بدور قيادي في تمثيل الشعب الفلسطيني هو مصدر قلق كبير، ولكن لا ينبغي إغفال يأس الناس في غزة. وغالبا ما تستغل الجهات الفاعلة السياسية ظروفهم القاسية لتحقيق مكاسبهم الخاصة.
ومع تصاعد الصراع، تصبح الديناميكيات الإقليمية أكثر خطورة. ويمكن لحماس الاعتماد على حليفها حزب الله، الذي شارك مؤخرا في القتال على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، مما زاد من تصعيد التوترات. كما يهدد الوضع بتعطيل المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وربما تقويض اتفاقيات إبراهيم "ِAbraham Accords"، وهي اتفاقيات وعدت بمسار للتطبيع العربي الإسرائيلي.
ربما تكون حماس قد أعادت بالفعل ضبط إعادة الاصطفاف السياسي في الشرق الأوسط من خلال تعطيل المحادثات الدبلوماسية المحتملة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. ولكن إذا تصاعدت غزة الآن إلى حرب برية مطولة، فقد تقوض "حماس" أيضا "اتفاقيات إبراهيم"، التي أرست اتفاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وتكسر اتجاه التطبيع العربي الإسرائيلي المتزايد.
لم تتمكن السلطة الفلسطينية من عرقلة اتفاقيات إبراهيم، لكن حماس ما تزال قادرة على إلغائها. وبطبيعة الحال، يمكن لإسرائيل الاعتماد على الدعم الأميركي في اتخاذ خطواتها التالية. أرسلت إدارة بايدن حاملة طائرات ضاربة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، فيما وصفته بأنه "وضع ردع" سيوفر للجيش الإسرائيلي "معدات وموارد إضافية، بما في ذلك الذخائر".
أكد مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، دعم الولايات المتحدة لإسرائيل مباشرة بعد المؤتمر الصحفي للرئيس بايدن يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. وخلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، يمكن لإسرائيل أن تدمر الكثير من البنية التحتية لحماس. سوف يوجه جيش الدفاع الإسرائيلي غضب الأمة إذا شن غزوا بريا لغزة وسيفرض ثمنا باهظا لمذبحة حماس في كيبوتس كفارعزة. ومع ذلك، من الناحية العملياتية، تعقد "حماس" حرية عمل "جيش الدفاع الإسرائيلي"، نظرا لأنها تحتجز ما لا يقل عن 150 رهينة.
وإذا استمرت الحرب البرية، فإن إسرائيل ستحقق مكاسب في ساحة المعركة، ولكن من شبه المؤكد أنها ستفشل في تدمير أيديولوجية حماس الحاكمة أو تطلعات الفلسطينيين غير المحققة لإقامة دولة. ولهذا، تحتاج إسرائيل إلى حلفاء عرب على الأرض وفي المنطقة.
ولكسب دعم القادة الإقليميين الرئيسيين، سيتعين على إسرائيل تقديم تنازلات أمنية كبيرة ومعلومات استخباراتية في حالة نشوب حرب أوسع مع إيران وتحديد أفق سياسي هادف وواضح لدولة فلسطينية ما بعد عباس وما بعد حماس. ومع ذلك، يواجه نتنياهو فجوة حادة في المصداقية على الصعيدين المحلي ومع جيران إسرائيل العرب. إن حكومة وحدة وطنية حقيقية هي وحدها القادرة على تخفيف تهديد "حماس" من خلال دبلوماسية خارقة في المنطقة. هذا النجاح قد يكلف نتنياهو وظيفته.
وفي هذه الفترة الصعبة والمروعة، يستحق سكان غزة تعاطفنا ودعمنا. ولا يمكن تجاهل المعاناة التي يتحملونها، سواء بسبب النزاع أو الظروف المعيشية القاسية. ويجب أن نتذكر أن غالبية سكان غزة هم من المدنيين الأبرياء الذين وقعوا في دائرة عنف تبدو بلا نهاية. إنها مأساة ذات أبعاد هائلة.
دعونا لا ننسى الظروف الأليمة التي يعيشها سكان غزة. هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 360 كم مربعا، والتي تضم أكثر من مليوني فلسطيني، هي واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض. إنه مكان تندر فيه الضروريات الأساسية، وتتسم الحياة اليومية بالمشقة والشدائد. سكان غزة ليسوا مهندسي هذا الصراع، لكنهم يتحملون عواقبه.
ويجب على إسرائيل، في سعيها لتحقيق الأمن والسلام، أن تدرك أن الغزو البري خطوة محفوفة بالمخاطر. ويمكن أن تكون العواقب على كلا الجانبين كارثية، مما يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء والمعاناة. ويجب على إسرائيل أن تسعى إلى حلول دبلوماسية، سواء داخل المنطقة أو على الساحة الدولية.
وبينما نشاهد هذا الصراع المأساوي يتكشف، يجب أن نتوجه بقلوبنا إلى شعب غزة. إن التعاطف والدعم والجهد الدولي الجماعي هي السبيل الوحيد لضمان ألا تؤدي هذه الأزمة إلى كارثة دائمة لأجيال قادمة.

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