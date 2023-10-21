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الشبلي: 11 مليون دينار تبرعات التيليثون إلى غزة

10/21/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات






عمان- قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن التبرعات عبر تيليثون (اليوم الخيري) الذي نظمه التلفزيون الأردني الجمعة، سيتم إرسالها عن طريق الهيئة بعد استخدامها لشراء مواد غذائية وإغاثية وأدوية.
وبين الشبلي لـ"الغد" أنه بدأ صباح السبت عبور شاحنات تحمل مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وتحركت الشاحنات في طريقها إلى القطاع، فيما تنتظر المئات من الشاحنات الأخرى المحملة بالمساعدات أمام المعبر استعداداً لعبورها، مبينا أنه قد سمح بعبور 20 شاحنة، حيث تتم عمليات تفتيش دقيقة قبل دخولها، ما يؤخر دخول باقي الشاحنات.
وبين أن ساعات فتح معبر رفح ما تزال مجهولة ولا يعلم إن كان سيظل مفتوحا لغاية 24 ساعة أم لأوقات معينة فقط.
إلى ذلك أوضحت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني إلى أنه تم جمع 11.201.618 دينار كتبرعات عبر برنامج "تيليثون" الذي نظّمته المؤسسة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشميّة.
وكانت المؤسسة أعلنت عن التيليثون لجمع التبرعات العينية والنقدية من الشركات والمؤسسات والهيئات والأفراد دعما ومساندة للأهل في قطاع غزة، حيث بدأت فعاليات البرنامج من الساعة العاشرة صباحا واستمر حتى الساعة العاشرة مساء الجمعة.
وأشرف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الجمعة على تجهيز طائرة أردنية تحمل مساعدات إنسانية ومواد إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وبين سموه أن هذه المساعدات تعبر عن الدعم الصادق من جميع الأردنيين إلى الأشقاء في فلسطين.
وأكد سموه، بحضور سمو الأمير راشد بن الحسن، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أن ما يقوم به الأردن تجاه فلسطين الشقيقة نابع من إيمان عميق وراسخ بالأخوة المبنية على أخلاقيات ومبادئ متجذرة.
وكان الشبلي قال في تصريح سابق لـ"الغد" إن الهيئة تلقت حتى الآن كميات كبيرة من المساعدات أغلبها مواد عينية تشمل أدوية ومواد غذائية وإغاثة.
يذكر أنه تم نهاية الأسبوع الماضي تسيير أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة، وبين الشبلي حينها أنه ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز طلائع الإمدادات الطبية العاجلة إلى قطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي.

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