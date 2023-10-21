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المياه سلاح في وجه غزة ينزع قناع الاحتلال ويفضح قبحه

10/21/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان- لم تستثن حرب الإبادة الدموية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، أي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ممارسة العقاب الجماعي بأشكاله كافة، بخاصة فيما يرتبط باستخدام المياه، كسلاح في إجرامها بحق المدنيين، وفق خبراء دوليين في قطاع المياه.
وفيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من نفاد المياه في القطاع، واضطرار الأسر والأطفال لاستخدام مياه غير صحية من الآبار، أبدى الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، بالغ مخاوفهم، إزاء "التهديد الخطر للوضع الإنساني في المنطقة، والذي تمثله هجمات الاحتلال المستمرة على القطاع"، بخاصة فيما يرتبط بالمياه والصرف الصحي المتاحة للأهالي القطاع.
واستهجنوا اختراق الاحتلال أساسيات الإنسانية، محذرين من تهديد "استخدامه المياه سلاحا للتنكيل المنهجي والمنظم في مواجهة الفلسطينيين المدنيين والعزل، والتلذذ بتعطيشهم وإذلالهم".
وفي هذا الشأن، عبّر الخبير الدولي والرئيس الأسبق لسلطة المياه الفلسطينية د. شداد العتيلي، عن بالغ قلقه لـ"استخدام دولة الاحتلال المياه، كسلاح في حرب الإبادة التي تشنّها على القطاع"، مشيرا إلى أن "التاريخ سيذكر طويلا استخدام المياه كسلاح، مارسته دولة تدعي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة" في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى "التنظيم الإرهابي (داعش)، عندما هدد هو الآخر بتفجير السدود في العراق".
وقال العتيلي، إن "الاحتلال أغلق إمدادات المياه على 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة"، مضيفا "لدينا وضع كارثي إنساني، بحيث تراجع القطاع 50 عاما إلى الخلف، جراء هذا القتل والدمار".
واعتبر الخبير الدولي، أن منع إدخال الغذاء والمياه وقطع الكهرباء عن القطاع، "عقاب جماعي ضد المدنيين في غزة؛ ما أدى إلى تعاظم الأزمة الإنسانية هناك، ويندرج ذلك على قائمة العقاب الجماعي في مواجهتهم، وهو ما يعتبر جريمة حرب".
وبين أن التقرير الصادر مؤخرا عن "واش بليستر"، أن ما يقدر بـ3 لترات فقط من المياه غير الصالحة للاستهلاك البشري، وهي من المياه المالحة التي تستخرج من البحر، هي ما يشربه فلسطينيو القطاع، وهي مياه ملوثة، محذرا من انتشار "برك المجاري والصرف الصحي الموجودة في كل مكان، نتيجة تدمير البنية التحتية، بما فيها المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى توقف جميع محطات التحلية والمعالجة بشكل تام، بسبب قطع الكهرباء عن القطاع".
وأبدى العتيلي مخاوفه البالغة من "أوضاع المياه الكارثية في القطاع، وبشهادة تقارير دولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والتي أصدرت تقرير: غزة 2020 مكان قابل للحياة؛ وقد خلص إلى أنه في العام 2016، لن يكون هناك ذرة أو نقطة مياه صالحة للاستهلاك البشري، بينما لن تكون هناك قابلية لإعادة الوضع إلى طبيعته كما في العام 2020".
وأوضح أن "2.3 مليون فلسطيني في غزة، يواجهون وضعا كارثيا فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي"، ما استدعى اللجوء لإجراءات من شأنها خفض خطورة هذا الوضع، بحيث جرى بناء محطات تحلية صغيرة، أو توسيع طاقة المحطات الثلاث الحالية في القطاع، وذلك توازيا مع الاستفادة من المياه المشتراة، والقيام بإجراءات لخلط المياه".
وأشار العتيلي إلى مواجهة القطاع إشكالية توفير الكهرباء وأزمات الانقطاع، مبينا أنه كان يجري شراء الطاقة من الاحتلال، لتشغيل تلك المحطات، لكن إمدادات الكهرباء حينها، لم تكن تتجاوز الـ12 ساعة في أفضل الأحوال، بحيث لم يجر تزويد تلك المحطات بالكهرباء إلا عقب الضغط على الجانب الإسرائيلي، ومساعدة الدول المانحة، وبعد وصول التلوث عبر البحر المتوسط إلى محطة عسقلان، وهي المحطة الإسرائيلية التي تزود بنسبة جيدة مياها للشرب لدى الاحتلال".
وأضاف "وبالتالي، قاموا بتزويد الكهرباء وتشغيل المحطات وتقليل تسريب المياه العادمة، عبر إعادة معالجتها وإعادة الاستخدام، وأيضا تصريف المياه المعالجة للبحر".
من جانبها، حذرت الخبيرة في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، من تهديد "استخدام الاحتلال للمياه، سلاحا للتنكيل المنهجي والمنظم بالفلسطينيين، والتلذذ بتعطيشهم وإذلالهم"، والهادف أساسا إلى "تخليد تبعيتهم له، ليس فقط في لقمة عيشهم، بل أيضا في قطرة مياههم".
وقالت الزعبي، "يستخدم الاحتلال سلاحا للتعطيش وإخضاع الفلسطينيين وإرغامهم على الرضوخ للاحتلال ومشاريعه"، مشيرة إلى "تهديد خطر للوضع الإنساني في المنطقة، تمثله الهجمات الوحشية للاحتلال، المستمرة على أهالي القطاع، ما يثير قلقًا كبيرًا، بخاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة لأهالي غزة المدنيين".
وبينت أنه "وعبر ما نشهده من عنف يتعرض له المدنيون في القطاع، فإننا نشعر بالقلق العميق"، داعية لـ"وضع حد لاستخدام وإساءة استخدام المياه لأغراض الحرب".
واعتبرت أن ذلك "انتهاكا خطرا للحماية الخاصة الممنوحة والتي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والتي تدعو إليها قواعد الحرب (أو القانون الإنساني الدولي)".
وأضافت، أن "إبقاء المياه بعيدا عن الأذى، سيعني عددا أقل من الضحايا المدنيين، وبالتالي قد يفتح الباب أمام هذا الحوار.. قد تكون الغلبة للأسلحة في هذه اللحظة، لكن الكلمات ستجد مكانها".
ودعت الزعبي لضرورة "سرعة التحرك لوقف أشكال التصعيد العسكري كافة ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة، سيما وأن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم، يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني".
وأكدت ضرورة "اتخاذ مواقف حازمة وخطوات عملية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا التوجه الاحتلالي، المنافي لجميع الشرائع والقوانين ومبادئ الإنسانية، والمتمثل باستخدام المياه كسلاح أو عقوبة جماعية ضد أهالي القطاع، ما سيكون له عواقب وخيمة، من شأنها أن تطال جميع مقومات الحياة والتنمية"، مشيرة إلى أهمية "إعادة خدمات الكهرباء وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي".
وأبدت الزعبي، مخاوفها من استهداف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وقف الخدمات الأساسية، وخصوصا تعطيل أنظمة المياه والصرف الصحي، ما سيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الصعب في القطاع، وانعكاسات طويلة المدى على جميع مناحي الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وسيتطلب جهودا مضاعفة وكبيرة، قد تمتد لسنوات واستثمارات ضخمة لإصلاحها وإعادة تشغيلها.
وأكدت أن "حل إشكالية تجربة الحروب المعاصرة حول تعرض الأهالي المدنيين والممتلكات المدنية، لأخطار العمليات العسكرية، يمثل العطش في بعض حالاتها ما هو أكثر فتكا من السلاح، ويكمن في احترام القواعد المقبولة عالميا".
واستعرضت الزعبي مثالا على ذلك فيما يحدث بفلسطين، مبينة أن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي "جسّدت فيها المياه، الخلل الفادح في ميزان قوى، يميل كليا إلى صالح إسرائيل، فهي من يحدد التفاوض على التفاصيل، والتحكم بها في هذا التفاوض".
وأضافت "من البديهي، عندما يكون طرفان في المفاوضات، أحدهما الأقوى والمسيطر عسكريا على الأرض والمصادر والموارد، والآخر هو العاجز الضعيف، فإن الطرف الأقوى في المفاوضات، هو الذي يفرض شروطه على الطرف الأضعف".
وأشارت إلى "احتفاظ الاحتلال الإسرائيلي بحقه في التحكم بأدق التفاصيل الفنية، لتحد بالتالي من عملية تطوير البنية التحتية المائية الفلسطينية وإعادة تأهيلها، وهو ما وقعت عليه وأقرته اتفاقية أوسلو تحديدا"، مضيفة "على سبيل المثال، فرض على السلطة الفلسطينية، تمديد أنابيب للمياه قطرها أقل من المطلوب فلسطينيا، كما أنها تمنع تمديد شبكات مياه في القرى الفلسطينية، الكائنة فيما يسمى مناطق (ج)، حسب تقسيمات أوسلو، أو ربط المناطق الأخيرة بالبنية التحتية المائية".
واعتبرت الزعبي أن "سيطرة الاحتلال الإسرائيلية على المياه سواء في مناطق السلطة الفلسطينية أو القطاع، والرضى الفلسطيني الرسمي الضمني على ذلك، عبر الاتفاقيات الموقعة وعدم رفع قضايا في المحاكم الدولية تقاضي الاحتلال على جرائمه البشعة ضد الإنسانية، شكّلت وسيلة احتلالية خفية مهمة، لتسهيل مشاريع التطهير العرقي للفلسطينيين، ولتعزيز الاستيطان الإسرائيلي".
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه محمد ارشيد، أن "ما يجري من قصف واستهداف للبنى التحتية، ووقف للمياه والكهرباء، مخالف للاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية"، معتبرا بأنه "مدمر لمنطقة مثل غزة، تعاني من شح المياه وتلوثها، بخاصة وأن 99 % من آبار مياه الشرب التي تمتلكها بلديات قطاع غزة، لا تتوافق ومعايير جودة المياه التي أقرتها منظمة الصحة العالمية".
وقال ارشيد، إن "القصف لتلك المواقع وشبكات الصرف الصحي، سيزيد من مخاطر تلوث المياه التي تعاني ملوحة عالية، لانخفاض منسوب المياه فيها واختلاطها بمياه البحر، بحيث تعد أعلى بـ15 ضعفا من المواصفات العالمية للمياه الصالحة للشرب".
وتعاني غزة من عجز مائي كبير واحتياجات تتجاوز الـ200 مليون م3، وفق ارشيد، الذي أكد ضرورة احترام القانون والقرارات الدولية وحقوق الإنسان، فـ"المياه تخضع للقانون المطبق زمن السلم، ويجب أن تطبق عليه قواعد القانون الإنساني".
وحذر من مخاطر استهداف المياه في الحروب، مضيفا أن المياه "قد تكون أشد فتكا من السلاح، لذلك ووفق القوانين الدولية الإنسانية، تعتبر حقا أساسيا للبقاء على قيد الحياة، واستخدامها في الحروب، انتهاك خطر للقوانين الدولية".
واعتبر بأن استمرار القصف ووقف ضخ المياه، سيكون له آثار مدمرة إنسانيا وبيئيا، وفي عودة إلى التاريخ، فإن "الاستحواذ على المياه كان ركيزة أساسية منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي، بحيث حاولت الحركة الصهيونية وضع حدود دولتها بناء على الوقائع المائية، وسعت لضمّ المناطق الموجودة فيها المياه كبحيرة طبريا. كما مارست الضغوطات لتعطيل مشاريع المياه العربية ذات السيادة".
ووفق ارشيد، فإن البروتوكولات الإضافية للعام 1977 لاتفاقية جنيف 1949، سنجد أنها تشير مباشرة إلى ضرورة حماية المياه وكل المنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة، بحيث تنص المادة 54 في فقرتيها الأولى والثانية على ما يلي: يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بالإضافة إلى حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية، ومرافق المياه وشبكاتها إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين، أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث، سواء بقصد تجويع المدنيين أو حملهم على النزوح، أو لأي باعث آخر.

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