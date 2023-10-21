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شرط من حماس لبحث مصير أسرى الاحتلال الإسرائيلي

10/21/2023 11:26:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت حركة حماس، السبت، أنها لن تناقش مصير أسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى تنهي إسرائيل "عدوانها" على قطاع غزة.
وقال أسامة حمدان المسؤول في حماس متحدثا من لبنان في مؤتمر صحفي: "موقفنا واضح ولا يزال يتعلق بتبادل الأسرى العسكريين، ولا يتم الحديث فيه إلا بعد الانتهاء من العدوان على غزة".
واحتجز مقاتلو حماس نحو 200 شخص من إسرائيليين وأجانب ومزدوجي الجنسية في إسرائيل ونقلوهم إلى غزة خلال الهجوم غير المسبوق الذي وقع في 7 أكتوبر، والذي أشعل شرارة الحرب.
وتقصف إسرائيل قطاع غزة بكثافة بهدف "القضاء" على حركة حماس، التي تطلق بدورها يوميا صواريخ على مناطق الاحتلال .
واستشهد 4385 شخصا في قطاع غزة منهم 1756 طفلا و967 امرأة، إضافة الى 13561 جريحا.
ومن بين الشهداء 51 كادرا صحيا إضافة إلى إصابة 87 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس صدرت السبت.
في الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية.-وكالات

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