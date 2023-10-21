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الاحتلال يعلن عن سرقة أسلحة كانت مع الجنود قبل أيام بغلاف غزة

10/21/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال مساء السبت، عن سرقة أسلحة بكميات كبيرة كانت مع الجنود قبل أيام في غلاف غزة حيث التجهيزات لعملية برية على القطاع .-(وكالات)

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