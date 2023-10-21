أول رد إسرائيلي على قمة القاهرة للسلام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا علقت فيه على "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت في مصر أمس.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيانها: "كان يوم السبت الموافق 7 أكتوبر هو بمثابة نداء استيقاظ للعالم لكي نتحد ونحارب الإرهاب سويا".
واعتبرت أنه "من العار أنه حتى في مواجهة هذه الجرائم البشعة هناك من يجدون صعوبة في إدانة الإرهاب والاعتراف بخطورته".
ووفقا لها: "ستقوم إسرائيل بما هو مكلف بها، وتنتظر من المجتمع الدولي أن يعترف بكفاحها العادل ضد الإرهاب". وكالات
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