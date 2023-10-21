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أول رد إسرائيلي على قمة القاهرة للسلام

10/21/2023 11:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا علقت فيه على "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت في مصر أمس.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيانها: "كان يوم السبت الموافق 7 أكتوبر هو بمثابة نداء استيقاظ للعالم لكي نتحد ونحارب الإرهاب سويا".

واعتبرت أنه "من العار أنه حتى في مواجهة هذه الجرائم البشعة هناك من يجدون صعوبة في إدانة الإرهاب والاعتراف بخطورته".

ووفقا لها: "ستقوم إسرائيل بما هو مكلف بها، وتنتظر من المجتمع الدولي أن يعترف بكفاحها العادل ضد الإرهاب". وكالات


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