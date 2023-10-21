تركيا ترسل 20 طبيبا وطائرة مساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، يوم السبت أن تركيا سترسل يوم الأحد 20 طبيبا وطائرة شحن تحمل أجهزة ومساعدات طبية إلى قطاع غزة.
وجاء إعلان الوزير التركي عقب اتصال هاتفي بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكد خلاله أردوغان سعي أنقرة جاهدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة. وكالات
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