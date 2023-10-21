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تركيا ترسل 20 طبيبا وطائرة مساعدات إلى غزة

10/21/2023 11:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، يوم السبت أن تركيا سترسل يوم الأحد 20 طبيبا وطائرة شحن تحمل أجهزة ومساعدات طبية إلى قطاع غزة.

وجاء إعلان الوزير التركي عقب اتصال هاتفي بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكد خلاله أردوغان سعي أنقرة جاهدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة. وكالات

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