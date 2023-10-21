تظاهرة في لندن دعما لغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تظاهر نحو مئة ألف شخص في لندن بعد ظهر السبت للمطالبة "بوقف الحرب في غزة" ودعم الفلسطينيين، بعد أسبوعين من استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
وحضر آلاف المتظاهرين ضمن مجموعات صغيرة أو عائلات إلى ساحة "ماربل آرتش" وسط العاصمة البريطانية، ما أدى إلى تعطيل حركة مرور السيارات والحافلات على جميع الطرق الرئيسية المجاورة، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وهتف المشاركون في الموكب الذي انطلق نحو "وايت هول"، الشارع المؤدي إلى "داونينغ ستريت"، "فلسطين حرة"، حاملين عشرات الأعلام واللافتات الفلسطينية التي كُتب عليها "غزة: أوقفوا المجزرة" و "أوقفوا الاحتلال". وكالات
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