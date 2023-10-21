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تظاهرة في لندن دعما لغزة

10/21/2023 11:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تظاهر نحو مئة ألف شخص في لندن بعد ظهر السبت للمطالبة "بوقف الحرب في غزة" ودعم الفلسطينيين، بعد أسبوعين من استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وحضر آلاف المتظاهرين ضمن مجموعات صغيرة أو عائلات إلى ساحة "ماربل آرتش" وسط العاصمة البريطانية، ما أدى إلى تعطيل حركة مرور السيارات والحافلات على جميع الطرق الرئيسية المجاورة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وهتف المشاركون في الموكب الذي انطلق نحو "وايت هول"، الشارع المؤدي إلى "داونينغ ستريت"، "فلسطين حرة"، حاملين عشرات الأعلام واللافتات الفلسطينية التي كُتب عليها "غزة: أوقفوا المجزرة" و "أوقفوا الاحتلال". وكالات















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