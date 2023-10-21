Sunday, 22 October 2023 07:04 GMT

روسيا ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن بشأن غزة

10/21/2023 11:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت روسيا اليوم أنها ستطلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع جديد لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال دميتري بوليانسكي النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، في تصريح له، إن بلاده ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف بوليانسكي: "سنعقد بالتأكيد جلسة جديدة لمجلس الأمن، وكما أظهرت التجربة، لا يجرؤ أحد غيرنا على القيام بذلك"، لافتا إلى أن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط ستستأنف هذا الأسبوع.

وفشل مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي، في تمرير مشروع قرار روسي دعا لهدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد استخدام أمريكا وبريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو) ضد المشروع. وكالات

MENAFN21102023000072011014ID1107281544

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث