شهيدان وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي لمخيم جنين

شهيدان وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي لمخيم جنين
التاريخ
10/21/2023 11:25:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد شابان وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف طائرات الاحتلال مسجدا في مخيم جنين.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد شابين ووقوع عدة إصابات بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم. وفا
MENAFN21102023000072011014ID1107281543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.