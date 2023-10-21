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شهيدان وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي لمخيم جنين

10/21/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد شابان وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف طائرات الاحتلال مسجدا في مخيم جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد شابين ووقوع عدة إصابات بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم. وفا

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