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لنقرأ المواقف من جديد!

10/21/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








فظاعة ما جرى ويجري من أحداث وما رافقها من خذلان عالمي غير مسبوق، قد يدفع البعض للمطالبة مثلا بطرد سفير أو إغلاق سفارة أو إلغاء اتفاقيات والتعبير عن ذلك بطريقة حضارية. وهذا الأمر مقبول ومتاح وفعال في إيصال الرسالة. أما محاولة اقتحام سفارة أو محاولة إلحاق أذى بها أو التوجه لنقاط حدودية أمنية وعسكرية وإعاقة عمل القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو محاولة الاحتكاك بها أو الإساءة إليها، فهذه الأفعال والتصرفات غير مقبولة ولا تخدم القضية بأي حال. ومثلها - لا قدر الله - تنال من هيبة الدولة وهذا ما لا يسمح به المواطن قبل المسؤول. ولهذا، ما قد يصدر عنا من أفعال أو تصرفات يفترض أن تكون مدروسة ومحسوبة بدقة لكي تخدم الغاية والهدف الأساس. هذا على المستوى الداخلي.
وعلى مستوى آخر الأحداث في غزة، فقد عج الإعلام الصهيوني قبل عدة أيام بأن العدو الصهيوني بات جاهزا للدخول في حرب برية في قطاع غزة واجتياحها ولكن كان تقديري حينها وما يزال بأن العدو الصهيوني لن يقدم على هذه الخطوة على الأقل في المدى القريب وإنما الاستمرار بقصف قطاع غزة بكثافة ليلا نهارا، وأشغال فكر العالم أجمع عن ذلك وعن المجازر السابقة وآخر قصف المستشفى الأهلي بالحديث عن الاجتياح البري للقطاع ومتى يبدأ وكيف وما إلى ذلك. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشهداء أمس وخلال 24 ساعة زاد على 350 عليهم جميعا رحمة الله.
أما على المستوى الدولي، فقد لاحظنا حدوث تحولات كبيرة بصورة مندفعة ومكشوفة في مواقف بعض دول العالم وللأسف الكبرى تجاه مقاومة الفلسطينيين أصحاب الأرض للمحتلين وكان آخرها الموقف من حرب الإبادة الجماعية التي سنها ويشنها الكيان الغاصب على قطاع غزة وازهقت أرواح آلاف المدنيين.
قد يفسر البعض مواقف قيادات هذه الدول أنها جاءت لدوافع انتخابية قادمة ادراكا منهم بتأثير اللوبي الصهيوني العالمي وهذا صحيح ولكنه ليس هذا فحسب، بل لأن الحركة الصهيونية قد تغلغلت في مراكز القرار في الكثير من هذه الدول لدرجة أنها تكاد تحكم سياساتها وتوجهها لما فيه مصلحتها. ولكن بالمقابل لا شك في أن هذه الدول وجراء هذه المواقف المتحيزة غير المحايدة قد فقدت وتفقد مصداقيتها ومكانتها العالمية وخلقت حراكا داخليا ضدها من قبل أصحاب الضمائر الحية والمنطق السليم من مواطنيها بسبب فقدان ثقتهم بها.
أما الصهاينة المغتصبين، فبعد ما اقترفوه من مجازر لا إنسانية، لن يهنأون بعد اليوم لحظة فالأجيال لا تنسى والمقاومة لن تموت وسيبقون يدورون في دوامة فزع وعنف وعداء دائم ومستمر ومتجذر. وهذا ما سيدفع بالكثيرين من العقلاء منهم للهروب إلى دول أخرى حيث يجدون الاستقرار والأمان.
وأما الأمة الإسلامية والعربية، فهي أمام علامة فارقة في تاريخها، إما أن تنهض بعدها وتستعيد أمجادها وإما أن تفقد تأثيرها وحضورها.
لقد تكشف الغطاء عن سياسات بعض دول العالم المتقدم وبان زيف مناداتها بالمبادئ والقيم المثلى ليلا نهارا.
أما الفائزون الحقيقيون، فهم الفلسطينيون الذين يدافعون عن وطنهم بأرواحهم، ومن يدعمهم ويقف إلى جانبهم في الحصول على حقوقهم المشروعة. والله نسأل أن يمدهم بنصر من عنده ويثبت اقدامهم ويحقق تطلعاتهم.
ما يحدث في غزة وموقف العالم الغربي من ذلك قد أدمى قلوبنا جميعا وأصابنا في مقتل وخيبة أمل تجعلنا نعيد حساباتنا بالكامل والساسة وأصحاب القرار منا قبل غيرهم. نعم نحتاج لقراءة دول العالم أجمع ومواقفها من جديد ليبان لنا العدو من الصديق والسلبي الذي لا نجده وقت الضيق.
غدا ليس كالأمس بالمطلق، لا في توجهاته ولا في تقديراته ولا في أدواته. ولنعلم جيدا أن المنعة وحدها والاعتماد على الذات سبيلنا لبناء المستقبل الذي نريد.
نعم، لنعيد النظر في تقديراتنا وتوقعاتنا ولنتذكر دائما أن منعتنا الذاتية الشاملة هي السبيل الوحيد لانتزاع مكانتنا التي نستحق ونريد وألا نعول على غير ذلك أبدا لا من قريب ولا من بعيد.

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