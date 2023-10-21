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غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

10/21/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








إن ما جرى في قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين وما يزال، يعتبر تحولا إستراتيجيا وتاريخيا في شكل الصراع وقواعد الاشتباك مع الإسرائيليين، والذي يعتبر الأطول في العصر الحديث والممتد لأكثر من سبع عقود، دون الوصول لحل سياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والمتضمنة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية كاملة الحقوق وغير منقوصة السيادة الوطنية.
جاءت أحداث الاجتياح لغلاف غزة بتاريخ 7/10/2023، والتي هزت المنطقة بالكامل، لا بل وصلت ارتداداتها إلى معظم دول العالم، وزعزعة ثقة الإسرائيليين بحكومتهم وجيشهم (هذا مع العلم بأن الحكومة الإسرائيلية كانت تعيش أحد أسوأ الأزمات الداخلية).
نجح الإسرائيليون في بداية الأزمة لنقل صورة مرعبة لما حصل في المستوطنات، الأمر الذي دفع معظم دول حلف الناتو وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية لإعلان دعم غير مسبوق وبدون تردد لدولة إسرائيل، لحمايتها من غزة المحاطة بالسياج والمحاصرة من البحر، إلا أنه سرعان ما تكشفت الحقائق.
غزة التي استعصت خلال العقود الماضية واتعبت إسرائيل، حتى أن رابين وزير الدفاع الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى للفلسطينيين قال عنها ((أتمنى ان استيقظ واجد غزة قد غرقت في البحر)) وكذلك شارون الذي خبر معظم الحروب في القرن الماضي قرر الانسحاب منها كليا في عام 2005، وكلاهما من الجنرالات الأكثر خبرة في الحروب العربية الإسرائيلية منذ تاريخ تأسيس إسرائيل.
إن عملية اجتياح غلاف غزه أصاب نتنياهو بجرح عميق في كبريائه وقيادته، ووجد فيه فرصة سانحة للخروج من أزمته، ورغم جروحه، الا انه بداء بخلط الأوراق مهددا الجميع، وباشر بشن حرب انتقامية غير متكافئة (غير آبها بعدد الضحايا ومتناسيا بأن غضب الانتقام لن ينجح، على الرغم من أن هناك شبه اجماع بان وجود نتيناهو يعتبر كارثة لإسرائيل ودول الجوار لا بل والاستقرار العالمي) معتبرها حرب وجود، ومعتمدا على الصمت الدولي ودعم الدول الغربية والتي لا يمكن لها أن توافق على أصدار قرار ادانة له من قبل مجلس الأمن والمعطل حاليا (بعد حرب أوكرانيا) عن القدرة على اتخاذ القرارات.
خلال الأسبوعين الماضيين تم قطع المياه والغذاء والدواء والطاقة عن حوالي 2.3 مليون من البشر واسقاط كم هائل من القذائف والصواريخ على غزه بهدف تدمير البنية التحتية (حرب ابادة جماعية)، الا أنه ولغاية الآن (مساء يوم الجمعة 20/10/2023) لم تقدم إسرائيل على تنفيذ العمليات البرية، وقد يعود ذلك لعدم وضوح الرؤية لديها عن حجم الخسائر التي قد تنجم عن مثل هذه العملية (أو كما أعلن الرئيس الأميركي بأنه طلب تأجيل الحرب البرية حتى يتم الإفراج عن الرهائن)، وعن الخطة المستقبلية لقطاع غزة في حال نجحت عملية اجتياحه. وعلى الرغم من تصريحات نتيناهو المتغطرسة، بأنه ذاهب في الحرب حتى النهاية وتحقيق النصر في حرب هو شخصيا لا يعرف امدها، أمام قدرة هائلة للفلسطينيين على الصبر والصمود وهم أصحاب الخبرة والحق (منذ 75 سنة) في ذلك (مقابل دولة تعودت على الحروب الخاطفة)، وهم ايضا يعلمون جيدا بانه ليس أمامهم أي خيار آخر، لأنهم أمام حرب وجود، وخاصة بعد الخسائر التي لحقت بهم من حيث عدد الشهداء الذي تجاوز 4100 واصابة ما يزيد على 12000 شخص، ناهيك عن الدمار في البنى التحتية.
كما انه لمن المحتمل ان تسعى إسرائيل نفسها لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة لتحقيق نصر سريع هنا أوهناك، مقابل النصر غير المضمون بدون تكلفة عالية عليها في غزة، وتكون نتائجه كارثية على الطرفين من حيث عدد الضحايا، وخاصة بين المدنيين الفلسطينيين، والتي بدون شك ستشكل كارثة إنسانية لا يمكن للمجتمع الدولي مهما كان انحيازه من تحملها (بدأت أصوات شعوب العالم ومنها الغربي ترتفع بقوة ضد الحرب).
ليس إسرائيل وحدها التي من الممكن ان تسعى لتوسيع الصراع، لا بل قد تكون هناك دول أخرى تسعى لمثل ذلك في الخفاء، بهدف منع الولايات المتحدة الأميركية من الانفراد في السيطرة على الشرق الأوسط بكامله وخلط أوراق إعادة تشكيله، وعلى الرغم من أن مثل تلك الدول تدعم حل الدولتين كغيرها من الدول (بما فيها الولايات المتحدة الأميركية) الا انهم جميعاً لم يسعوا لتنفيذ ذلك على أرض الواقع خلال العقود الماضية، لا بل بدأ الحديث يتصاعد بشكل كبير عن تهجير الفلسطينيين من ارضهم كجزء من مخطط تصفية القضية الفلسطينية على حساب الجيران (مهددين بذلك أمنهم)، الأمر الذي يرفضه جلالة الملك قطعيا وبقوة ومهما كان الثمن.
ام ما يدور في المنطقة من عسكرة ينذر بالبدء بتنفيذ المرحلة شبه الأخيرة من مخططات دولية تسعى لبلقنة الشرق الأوسط (ستؤدي لظهور دول عرقية او عقائدية جديدة) في ظل وضع ديناميكي عربي غير مسبوق لم يكن متوفر لإسرائيل (جعلها لا ترى أهمية للوجود الفلسطيني) وغيرها من الدول في عقود القرن الماضي.
اننا ما زلنا نتطلع بأمل الى نتائج المؤتمر الدولي والذي ستبدأ اعماله يوم السبت بتاريخ 21/10/2023 في القاهرة وبمشاركة عدد كبير من الدول العالمية والإقليمية من قدرته على وقف الأعمال الحربية ووقف قتل المدنيين، وان يفرض على إسرائيل السماح باستمرار تدفق المياه والغذاء والدواء ومصادر الطاقة لسكان غزة (وعدم الاكتفاء بإدخال عدد محدود من الشاحنات).
اما نحن في الأردن، فأننا نعي جيد المخطط الإسرائيلي الهادف لتهجير الفلسطينيين من ارضهم، ولدينا الخبرة في ذلك، الا أن هذه المرحلة تعتبر الأخطر على القضية الفلسطينية وعلى الأردن، وعليه فانه مطلوب منا جميعا (الأردنيين) عدم السماح لمثيري الفتن وأصحاب الأجندة من بث الإشاعات بيننا، وان نكون جميعاً السند القوي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بقيادة جلالة الملك (المتقدم على الجميع في مواقفه المشرفة)، كي يبقى الأردن قويا منيعا ويتمكن من تنفيذ إصلاحاته المنشودة في قطاعات الدولة وخاصة التعليمية والهيكلة الإدارية منها، ولكي يبقى الأردن ايضاً السند القوي للشعب الفلسطيني والقادر على الدفاع عنه حتى يتمكن من الحصول على حقوقه وإقامة دولته على أرضه في الضفة الغربية وغزة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتي نراها قريبة جدا.

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