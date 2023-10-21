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نقطتان محصلة العميد خلال شهر

10/21/2023 11:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يعيش الاتحاد تراجعا حادا في مستواه خلال الشهر الأخير، أدى لتعثره في 3 جولات متتالية بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تعادله مع مضيفه التعاون1/1، لحساب الجولة العاشرة للدوري، إذ لم ينجح العميد إلا في جمع نقطتين من أصل 9 نقاط ممكنة، بعد التعادل مع الفيحاء والتعاون والخسارة أمام الأهلي، ليفقد الصدارة خلال الجولات الثلاث الأخيرة، ويتوسع الفارق بينه وبين المتصدر إلى 6 نقاط، مسجلا السلسلة الأطول في تعثراته منذ عام ونصف، إذ كان آخر انتصار اتحادي في الجولة السابعة وتحديدا في الـ21 من سبتمبر الماضي على حساب الفتح 2 /1، كما تراجع من وصافة أقوى خط هجوم إذ لم ينجح في تسجيل سوى هدف وحيد خلال 3 مباريات متتالية، مواصلا عثراته أمام التعاون في بريدة والمستمرة منذ 3 مواسم متتالية، وأمام مدرب الذئاب، البرازيلي بريكليس شاموسكا، إذ يعد التعثر الأخير هو التاسع للنمور أمام المدرب البرازيلي مع 3 أندية.
السلسلة الأطول
تعتبر سلسلة عثرات العميد الأخيرة الأطول منذ سنة ونصف، وتحديدا الموسم قبل الماضي حين تعادل مع الفتح وخسر من الهلال والطائي تواليًا، مما تسبب حينها بفقدان الصدارة والدوري لصالح الهلال في المنعطف الأخير من الدوري.
وفي الموسم الحالي كان آخر انتصار اتحادي في الجولة السابعة على حساب ضيفه الفتح 2/ 1، في الـ 21 من سبتمبر الماضي، ليتعادل بعدها أمام الفيحاء سلبيا ويخسر أمام منافسه التقليدي الأهلي صفر / 1، ثم يتعادل مع التعاون 1/1.
وتراجع العميد في قائمة أقوى الفرق هجوما بالدوري، من الوصافة، بعد أن سجل لاعبوه في آخر 3 مباريات، هدفا وحيدا فقط، ليبلغ رصيده التهديفي 19 هدفا.
عناد وتفوق
للسنة الثالثة على التوالي تواليا، لا ينتصر الاتحاد على التعاون في بريدة، بعدما خرج بتعادلين وخسارة، إذ يعود تاريخ آخر انتصار اتحادي على السكري إلى الـ18 من فبراير 2021، عندما كسب مواجهة الفريقين، لحساب الجولة الـ19 لذلك الموسم 2 /1، ليتقابل بعدها الفريقان 3 مرات على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، كانت الأولى في موسم 2022، وتحديدا في الـ17 من فبراير 2022، لحساب الجولة الـ22 للدوري، وحينها حسم التعادل 1 /1، المواجهة، ثم كان اللقاء الثاني في الموسم الماضي، وتحديدا في الثالث من مايو الماضي، لحساب الجولة الـ25 وكسب التعاون المباراة 2 /1، وأخيرا التعادل أول من أمس 1 /1، لحساب الجولة العاشرة للموسم الحالي.
وبات مدرب التعاون البرازيلي شاموسكا عقدة حقيقية للاتحاد، بعد أن تعثر أمامه للمرة التاسعة مع 3 فرق مختلفة محققا التعادل الثالث، مقابل 6 انتصارات، فيما خسر البرازيلي مرتين فقط أمام العميد.
- 3 جولات متتالية والعميد لا يعرف الفوز
- تعادلان وخسارة للنمور منذ الجولة الثامنة
- 21 سبتمبر آخر انتصارات الاتحاد الدورية
- هدف واحد سجله النمور خلال 3 مباريات متتالية
- 3 مواسم متتالية والاتحاد لا يكسب التعاون في بريدة
- تعادلان وخسارة تعرض لها العميد أمام السكري ببريدة آخر 3 مواسم
- شاموسكا أكد تفوقه على الاتحاد للمرة التاسعة

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