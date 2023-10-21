نقطتان محصلة العميد خلال شهر

(MENAFN
- Al Watan) يعيش الاتحاد تراجعا حادا في مستواه خلال الشهر الأخير، أدى لتعثره في 3 جولات متتالية بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تعادله مع مضيفه التعاون1/1، لحساب الجولة العاشرة للدوري، إذ لم ينجح العميد إلا في جمع نقطتين من أصل 9 نقاط ممكنة، بعد التعادل مع الفيحاء والتعاون والخسارة أمام الأهلي، ليفقد الصدارة خلال الجولات الثلاث الأخيرة، ويتوسع الفارق بينه وبين المتصدر إلى 6 نقاط، مسجلا السلسلة الأطول في تعثراته منذ عام ونصف، إذ كان آخر انتصار اتحادي في الجولة السابعة وتحديدا في الـ21 من سبتمبر الماضي على حساب الفتح 2 /1، كما تراجع من وصافة أقوى خط هجوم إذ لم ينجح في تسجيل سوى هدف وحيد خلال 3 مباريات متتالية، مواصلا عثراته أمام التعاون في بريدة والمستمرة منذ 3 مواسم متتالية، وأمام مدرب الذئاب، البرازيلي بريكليس شاموسكا، إذ يعد التعثر الأخير هو التاسع للنمور أمام المدرب البرازيلي مع 3 أندية.
السلسلة الأطول
تعتبر سلسلة عثرات العميد الأخيرة الأطول منذ سنة ونصف، وتحديدا الموسم قبل الماضي حين تعادل مع الفتح وخسر من الهلال والطائي تواليًا، مما تسبب حينها بفقدان الصدارة والدوري لصالح الهلال في المنعطف الأخير من الدوري.
وفي الموسم الحالي كان آخر انتصار اتحادي في الجولة السابعة على حساب ضيفه الفتح 2/ 1، في الـ 21 من سبتمبر الماضي، ليتعادل بعدها أمام الفيحاء سلبيا ويخسر أمام منافسه التقليدي الأهلي صفر / 1، ثم يتعادل مع التعاون 1/1.
وتراجع العميد في قائمة أقوى الفرق هجوما بالدوري، من الوصافة، بعد أن سجل لاعبوه في آخر 3 مباريات، هدفا وحيدا فقط، ليبلغ رصيده التهديفي 19 هدفا.
عناد وتفوق
للسنة الثالثة على التوالي تواليا، لا ينتصر الاتحاد على التعاون في بريدة، بعدما خرج بتعادلين وخسارة، إذ يعود تاريخ آخر انتصار اتحادي على السكري إلى الـ18 من فبراير 2021، عندما كسب مواجهة الفريقين، لحساب الجولة الـ19 لذلك الموسم 2 /1، ليتقابل بعدها الفريقان 3 مرات على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، كانت الأولى في موسم 2022، وتحديدا في الـ17 من فبراير 2022، لحساب الجولة الـ22 للدوري، وحينها حسم التعادل 1 /1، المواجهة، ثم كان اللقاء الثاني في الموسم الماضي، وتحديدا في الثالث من مايو الماضي، لحساب الجولة الـ25 وكسب التعاون المباراة 2 /1، وأخيرا التعادل أول من أمس 1 /1، لحساب الجولة العاشرة للموسم الحالي.
وبات مدرب التعاون البرازيلي شاموسكا عقدة حقيقية للاتحاد، بعد أن تعثر أمامه للمرة التاسعة مع 3 فرق مختلفة محققا التعادل الثالث، مقابل 6 انتصارات، فيما خسر البرازيلي مرتين فقط أمام العميد.
- 3 جولات متتالية والعميد لا يعرف الفوز
- تعادلان وخسارة للنمور منذ الجولة الثامنة
- 21 سبتمبر آخر انتصارات الاتحاد الدورية
- هدف واحد سجله النمور خلال 3 مباريات متتالية
- 3 مواسم متتالية والاتحاد لا يكسب التعاون في بريدة
- تعادلان وخسارة تعرض لها العميد أمام السكري ببريدة آخر 3 مواسم
- شاموسكا أكد تفوقه على الاتحاد للمرة التاسعة
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