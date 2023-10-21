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المدرسة والكوماندوز والعودة للانتصارات

10/21/2023 11:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الرياض والاتفاق إلى تسجيل انتصار مهم، عندما يلتقيان، اليوم، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، في ختام الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تعد منعطفًا صعبًا للفريقين الساعيين إلى خطف النقاط الثلاث، والعودة للانتصارات. ويخوض مدرسة الوسطى المواجهة وفي جعبته 8 نقاط من انتصارين وتعادلين، و5 خسائر، ويريد أن يبتعد تدريجيًا عن الوقوع في مناطق الخطر، فأي تعثر جديد سيجعل موقفه صعبًا للغاية. في المقابل، جمع الاتفاق 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وخسارتين، ويطمح إلى مواصلة مستوياته الرائعة، ونتائجة الجيدة، وتعويض خسارته الماضية أمام الفتح، للعودة للمنافسة على مركز متقدم في سلم الترتيب.

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