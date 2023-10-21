المدرسة والكوماندوز والعودة للانتصارات

(MENAFN
- Al Watan) يطمح الرياض والاتفاق إلى تسجيل انتصار مهم، عندما يلتقيان، اليوم، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، في ختام الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تعد منعطفًا صعبًا للفريقين الساعيين إلى خطف النقاط الثلاث، والعودة للانتصارات. ويخوض مدرسة الوسطى المواجهة وفي جعبته 8 نقاط من انتصارين وتعادلين، و5 خسائر، ويريد أن يبتعد تدريجيًا عن الوقوع في مناطق الخطر، فأي تعثر جديد سيجعل موقفه صعبًا للغاية. في المقابل، جمع الاتفاق 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وخسارتين، ويطمح إلى مواصلة مستوياته الرائعة، ونتائجة الجيدة، وتعويض خسارته الماضية أمام الفتح، للعودة للمنافسة على مركز متقدم في سلم الترتيب.
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