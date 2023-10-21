متدرب يجذب الاتفاق

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن الاتفاق يستعد لتقديم عرض للاعب الإنجليزي جيسي لينجارد، مطلع 2024، لاسيما وأن صفوف فارس الدهناء مكتملة باللاعبين الأجانب الـ8، وأكدت المصادر أن المدرب الاتفاقي، الإنجليزي، ستيفن جيرارد، يريد التعاقد مع لينجارد، الذي يتدرب مع الفريق منذ سبتمبر الماضي، وهو
لاعب حر منذ مطلع فترة الانتقالات الماضية، وجذبت المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب مع الكوماندوز خلال فترة التدريبات الماضية، وكذلك خلال مشاركته مع الفريق في ودية الخالدية البحريني أنظار الاتفاقيين، الذين يريدون التعاقد مع اللاعب، أما كلاعب أجنبي تاسع في حال زيادة عدد اللاعبين الأجانب قبل فترة الانتقالات الشتوية، أو بتسجيله على حساب أي من اللاعبين الثمانية الحاليين.
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