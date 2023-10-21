Sunday, 22 October 2023 07:03 GMT

متدرب يجذب الاتفاق

10/21/2023 11:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن الاتفاق يستعد لتقديم عرض للاعب الإنجليزي جيسي لينجارد، مطلع 2024، لاسيما وأن صفوف فارس الدهناء مكتملة باللاعبين الأجانب الـ8، وأكدت المصادر أن المدرب الاتفاقي، الإنجليزي، ستيفن جيرارد، يريد التعاقد مع لينجارد، الذي يتدرب مع الفريق منذ سبتمبر الماضي، وهو
لاعب حر منذ مطلع فترة الانتقالات الماضية، وجذبت المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب مع الكوماندوز خلال فترة التدريبات الماضية، وكذلك خلال مشاركته مع الفريق في ودية الخالدية البحريني أنظار الاتفاقيين، الذين يريدون التعاقد مع اللاعب، أما كلاعب أجنبي تاسع في حال زيادة عدد اللاعبين الأجانب قبل فترة الانتقالات الشتوية، أو بتسجيله على حساب أي من اللاعبين الثمانية الحاليين.

MENAFN21102023000089011017ID1107281529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث