بوادر شتوية وطوارئ مطرية

(MENAFN
- Al Watan) تواصل، السبت، هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة والتي أدت إلى جريان السيول المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة امتدت إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
وفيما بدأت بوادر دخول موسم الشتاء تلوح بالأفق، تشهد مناطق المملكة موجات أمطار كبيرة، تواصلت معها لليوم الثالث على التوالي، والتي ارتوت معها الأراضي، وخفضت درجات الحرارة، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية الموسمية إلى منتصف الأسبوع الحالي، واستنفار الجهات الحكومية جهودها في مواجهة الأمطار.
حي الشتاء
تمثلت أبرز بوادر دخول موسم الشتاء في المملكة في: انخفاض درجات الحرارة، وطول الليل وقصر النهار، وبدء خروج الأهالي للكشتات، واستعدادات المناطق لإقامة المهرجانات الشتوية، والتي أكملت معها خطط التفعيل والتنفيذ، مع نهاية الصيف، وكذلك انتشار الضباب على المرتفعات، ولبس الأهالي للألبسة الشتوية، والخروج إلى المتنزهات والحدائق.
لوحات فنية
رصدت ((الوطن)) في جولة ميدانية لها، انتعاش محافظات منطقة جازان بالأمطار، والتي شجعت الأهالي للخروج إلى التنزه، والاستمتاع بالأجواء الخلابة، وممارسة العديد من الهوايات المختلفة، ورسمت الأمطار الفرحة على محيا المواطنين، وشكلت لوحات فنية خضراء مميزة، والاستعداد لدخول موسم الشتاء، وتمثلت أبرز الهوايات في: ممارسة رياضة المشي في المتنزهات، والرحلات للمواقع السياحية، والاستمتاع بالأودية، وهواية التصوير، وتناول الوجبات خارج المنازل، وممارسة الألعاب، واكتظت الحدائق بالأهالي والزوار.
استنفار بلدي
استنفرت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، جهودها في مواجهة الحالة المطرية، حيث كثفت جهودها في نزح المياه من الشوارع، والمواقع الرئيسية، وأعلنت حالة الطوارئ من خلال النزول إلى الميدان، ورفع مخلفات الأمطار وغيرها.
أمطار مستمرة
أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تشمل جيزان، وأبوعريش، وضمد، وبيش، والدرب، وصبيا، والطوال، وصامطة، والحرث، وأحد المسارحة، والعارضة، وفيفا، والدائر، والريث، وهروب، والخوبة، والعيدابي، وفرسان، وتستمر إلى يوم غد، وسط استنفار الدفاع المدني، ومطالبته للمواطنين والمقيمين، بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته، والتقيد بالإرشادات وقواعد السلامة، وعدم النزول لبطون الأودية.
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