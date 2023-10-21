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بوادر شتوية وطوارئ مطرية

10/21/2023 11:16:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل، السبت، هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة والتي أدت إلى جريان السيول المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة امتدت إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
وفيما بدأت بوادر دخول موسم الشتاء تلوح بالأفق، تشهد مناطق المملكة موجات أمطار كبيرة، تواصلت معها لليوم الثالث على التوالي، والتي ارتوت معها الأراضي، وخفضت درجات الحرارة، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية الموسمية إلى منتصف الأسبوع الحالي، واستنفار الجهات الحكومية جهودها في مواجهة الأمطار.
حي الشتاء
تمثلت أبرز بوادر دخول موسم الشتاء في المملكة في: انخفاض درجات الحرارة، وطول الليل وقصر النهار، وبدء خروج الأهالي للكشتات، واستعدادات المناطق لإقامة المهرجانات الشتوية، والتي أكملت معها خطط التفعيل والتنفيذ، مع نهاية الصيف، وكذلك انتشار الضباب على المرتفعات، ولبس الأهالي للألبسة الشتوية، والخروج إلى المتنزهات والحدائق.
لوحات فنية
رصدت ((الوطن)) في جولة ميدانية لها، انتعاش محافظات منطقة جازان بالأمطار، والتي شجعت الأهالي للخروج إلى التنزه، والاستمتاع بالأجواء الخلابة، وممارسة العديد من الهوايات المختلفة، ورسمت الأمطار الفرحة على محيا المواطنين، وشكلت لوحات فنية خضراء مميزة، والاستعداد لدخول موسم الشتاء، وتمثلت أبرز الهوايات في: ممارسة رياضة المشي في المتنزهات، والرحلات للمواقع السياحية، والاستمتاع بالأودية، وهواية التصوير، وتناول الوجبات خارج المنازل، وممارسة الألعاب، واكتظت الحدائق بالأهالي والزوار.
استنفار بلدي
استنفرت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، جهودها في مواجهة الحالة المطرية، حيث كثفت جهودها في نزح المياه من الشوارع، والمواقع الرئيسية، وأعلنت حالة الطوارئ من خلال النزول إلى الميدان، ورفع مخلفات الأمطار وغيرها.
أمطار مستمرة
أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تشمل جيزان، وأبوعريش، وضمد، وبيش، والدرب، وصبيا، والطوال، وصامطة، والحرث، وأحد المسارحة، والعارضة، وفيفا، والدائر، والريث، وهروب، والخوبة، والعيدابي، وفرسان، وتستمر إلى يوم غد، وسط استنفار الدفاع المدني، ومطالبته للمواطنين والمقيمين، بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته، والتقيد بالإرشادات وقواعد السلامة، وعدم النزول لبطون الأودية.

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