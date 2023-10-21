اختتام مؤتمر طب العيون السعودي بمشاركة 176 متحدثا

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- Al Watan) اختتمت فعاليات مؤتمر طب العيون السعودي 2023 بالرياض والذي شهد إقبالا كبيرا من الأطباء وأخصائيين البصريات والمهتمين في طب العيون، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب لعدد من الشركات الطبية وشركات الأدوية المختصة بالعيون والبصريات.
وشارك في المعرض 136 متحدثا محليا، و40 متحدثا دوليا ونوقشت خلاله 280 ورقة علمية كما عقدت 40 دورة تدريبية.
وذكرت رئيسة اللجنة العلمية الدكتوره هدى عبد الله الغدير أن المؤتمر ناقش مواضيع متخصصة بالعيون من أهما: الذكاء الأصطناعي في طب العيون، أمراض القرنية،أحدث الجراحات في الساد،عمليات تصحيح النظر،أمراض وجراحات الشبكية،البصريات،أمراض العنبية وعلاجاتها،والتجميل في محجر العين.
من جانبه، ثمن رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ونائب رئيس الجمعية الدكتور سعد العنزي للاستعدادات المبكرة للمؤتمر بهدف الارتقاء بالفائدة العلمية بمجال طب العيون شاكراً جميع المتحدثين من داخل وخارج المملكة على ماقدموه من محاضرات وورش عمل كان لها نتائج مثمرة، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد في دورته الأربعين ومستمرين في تقديم الفائدة والنتائج والتوصيات ومشاركتها مع المتخصصين في طب العيون.
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