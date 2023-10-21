Sunday, 22 October 2023 07:03 GMT

اختتام مؤتمر طب العيون السعودي بمشاركة 176 متحدثا

10/21/2023 11:16:40 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت فعاليات مؤتمر طب العيون السعودي 2023 بالرياض والذي شهد إقبالا كبيرا من الأطباء وأخصائيين البصريات والمهتمين في طب العيون، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب لعدد من الشركات الطبية وشركات الأدوية المختصة بالعيون والبصريات.
وشارك في المعرض 136 متحدثا محليا، و40 متحدثا دوليا ونوقشت خلاله 280 ورقة علمية كما عقدت 40 دورة تدريبية.
وذكرت رئيسة اللجنة العلمية الدكتوره هدى عبد الله الغدير أن المؤتمر ناقش مواضيع متخصصة بالعيون من أهما: الذكاء الأصطناعي في طب العيون، أمراض القرنية،أحدث الجراحات في الساد،عمليات تصحيح النظر،أمراض وجراحات الشبكية،البصريات،أمراض العنبية وعلاجاتها،والتجميل في محجر العين.
من جانبه، ثمن رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ونائب رئيس الجمعية الدكتور سعد العنزي للاستعدادات المبكرة للمؤتمر بهدف الارتقاء بالفائدة العلمية بمجال طب العيون شاكراً جميع المتحدثين من داخل وخارج المملكة على ماقدموه من محاضرات وورش عمل كان لها نتائج مثمرة، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد في دورته الأربعين ومستمرين في تقديم الفائدة والنتائج والتوصيات ومشاركتها مع المتخصصين في طب العيون.

MENAFN21102023000089011017ID1107281525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث