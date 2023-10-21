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حشوات الثدي آمنة مع المتابعة الدورية

10/21/2023 11:16:39 PM
(MENAFN- Al Watan) شدد استشاري جراحة التجميل الدكتور هتان الجعلي على ضرورة المتابعة الدورية من قبل المرأة التي خضعت لزراعة حشوات الثدي مع جراحها التجميلي كل 6 أشهر أو سنة، للتأكد من سلامة حشوات الثدي.
وأضاف أنه يجب على المرأة أن تراقب ثدييها بانتظام بحثًا عن أي علامات أو أعراض للعدوى أو التسرب، مثل الألم أو التورم أو الاحمرار أو الانتفاخ أو وجود كتلة.
وتابع أنه يجب على المرأة التي خضعت لزراعة حشوات الثدي الامتناع عن بعض الأنشطة بعد العملية لمدة ثلاث شهور فقط، ثم يمكنها ممارسة حياتها بشكل طبيعي.
ونصح بالقول ((تحدثي إلى طبيبك حول فوائد ومخاطر زراعة حشوات الثدي قبل اتخاذ قرار بشأن العملية. وابحثي عن جراح تجميل معتمد، اقرئي مراجعات جراح التجميل للتأكد من اختيار جراح يتمتع بسمعة طيبة)).
تكبير الثدي بالسيليكون
تكبير الثدي بحشوات السيليكون هو إعادة الثدي إلى حجمه الطبيعي أو إلى الحجم الطبيعي لسن المرأة وهي قياسات يحسبها الطبيب بدقة بالغة.
قد تلجأ المرأة إلى تكبير الثدي بحشوات الثدي عند حالات عدم تساوي حجم الثديين أو إذا تم استئصال الثدي الناتج عن سرطان الثدي أو للمرأة التي تعاني من أزمة نفسية بسبب صغر ثدييها.
هناك حشوات الماء والملح وهي طريقة قديمة لا تستخدم حاليا في الغالب إنما تكبير الثدي بحشوات السيليكون هي أفضل الطرق لتكبير الثدي والحصول على حجم مناسب وجذاب، كذلك تدوم أكثر وينصح بها الكثير من جراحي التجميل العالميين، وهي أكثر طريقة منتشرة حول العالم.
رقابة محلية ودولية
في المملكة، هناك رقابة دورية وعالية على عمليات التجميل وعلى المواد المستخدمة وكذلك حشوات السيليكون، ولابد أن تكون مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وكذلك هيئة الغذاء والدواء السعودية التي تضع معايير وشروطا صعبة جدا للمنتجات الصحية المستخدمة سواء في عمليات التجميل أو في غيرها، وكذلك في الأجهزة المستخدمة وأيضا في الحقن التجميلي، لذلك كل المنتجات داخل المملكة معتمدة محليا وعالميا، لكن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، حذرت مؤخرا من حشوات الثدي، وقالت إنها ليست مصممة للزراعة مدى الحياة، وينبغي مراعاة الإرشادات في حال زراعتها لأسباب علاجية أو تجميلية، لافتة إلى أن حشوات الثدي هي اصطناعية تصنف من الأجهزة الطبية التي يتم زراعتها جراحيا أسفل أنسجة الثدي لأسباب علاجية أو تجميلية، لذا ينبغي مراعاة الفترة المقترحة لإزالة حشوات الثدي أو استبدالها وفقا لتوجيهات الطبيب، والمتابعة الدورية حسب التوجيهات، مشيرة إلى أهمية الاحتفاظ بمعلومات الحشوة المزروعة ليتم مراجعتها عند الحاجة، ومراجعة الطبيب عند الشعور بألم أو كتل أو تورم أو عدم تناسق مفاجئ في شكل الثدي، ومناقشة الطبيب حول فوائد ومخاطر أنواع حشوات الثدي.
اختيار جراح التجميل
يجب اختيار الطبيب المناسب أو الجراح المؤهل علميا وعمليا للحصول على أفضل النتائج، من حيث طريقة وضع الحشوة داخل الثدي، الشق الجراحي، الخياطة الجراحية، نوع الحشوة، اختيار الطبيب للمقاس المناسب، اتباع تعليمات ما قبل العملية وما بعد العملية.
مضاعفات عملية تكبير الثدي
- العدوى.
- تسرب المادة المحقونة.
- آلام شديدة في الثدي.
- تغير في الشعور بحلمة الثدي.
- تمزق في حشوة السيليكون داخل الثدي.

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