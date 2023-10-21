حشوات الثدي آمنة مع المتابعة الدورية

(MENAFN
- Al Watan) شدد استشاري جراحة التجميل الدكتور هتان الجعلي على ضرورة المتابعة الدورية من قبل المرأة التي خضعت لزراعة حشوات الثدي مع جراحها التجميلي كل 6 أشهر أو سنة، للتأكد من سلامة حشوات الثدي.
وأضاف أنه يجب على المرأة أن تراقب ثدييها بانتظام بحثًا عن أي علامات أو أعراض للعدوى أو التسرب، مثل الألم أو التورم أو الاحمرار أو الانتفاخ أو وجود كتلة.
وتابع أنه يجب على المرأة التي خضعت لزراعة حشوات الثدي الامتناع عن بعض الأنشطة بعد العملية لمدة ثلاث شهور فقط، ثم يمكنها ممارسة حياتها بشكل طبيعي.
ونصح بالقول ((تحدثي إلى طبيبك حول فوائد ومخاطر زراعة حشوات الثدي قبل اتخاذ قرار بشأن العملية. وابحثي عن جراح تجميل معتمد، اقرئي مراجعات جراح التجميل للتأكد من اختيار جراح يتمتع بسمعة طيبة)).
تكبير الثدي بالسيليكون
تكبير الثدي بحشوات السيليكون هو إعادة الثدي إلى حجمه الطبيعي أو إلى الحجم الطبيعي لسن المرأة وهي قياسات يحسبها الطبيب بدقة بالغة.
قد تلجأ المرأة إلى تكبير الثدي بحشوات الثدي عند حالات عدم تساوي حجم الثديين أو إذا تم استئصال الثدي الناتج عن سرطان الثدي أو للمرأة التي تعاني من أزمة نفسية بسبب صغر ثدييها.
هناك حشوات الماء والملح وهي طريقة قديمة لا تستخدم حاليا في الغالب إنما تكبير الثدي بحشوات السيليكون هي أفضل الطرق لتكبير الثدي والحصول على حجم مناسب وجذاب، كذلك تدوم أكثر وينصح بها الكثير من جراحي التجميل العالميين، وهي أكثر طريقة منتشرة حول العالم.
رقابة محلية ودولية
في المملكة، هناك رقابة دورية وعالية على عمليات التجميل وعلى المواد المستخدمة وكذلك حشوات السيليكون، ولابد أن تكون مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وكذلك هيئة الغذاء والدواء السعودية التي تضع معايير وشروطا صعبة جدا للمنتجات الصحية المستخدمة سواء في عمليات التجميل أو في غيرها، وكذلك في الأجهزة المستخدمة وأيضا في الحقن التجميلي، لذلك كل المنتجات داخل المملكة معتمدة محليا وعالميا، لكن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، حذرت مؤخرا من حشوات الثدي، وقالت إنها ليست مصممة للزراعة مدى الحياة، وينبغي مراعاة الإرشادات في حال زراعتها لأسباب علاجية أو تجميلية، لافتة إلى أن حشوات الثدي هي اصطناعية تصنف من الأجهزة الطبية التي يتم زراعتها جراحيا أسفل أنسجة الثدي لأسباب علاجية أو تجميلية، لذا ينبغي مراعاة الفترة المقترحة لإزالة حشوات الثدي أو استبدالها وفقا لتوجيهات الطبيب، والمتابعة الدورية حسب التوجيهات، مشيرة إلى أهمية الاحتفاظ بمعلومات الحشوة المزروعة ليتم مراجعتها عند الحاجة، ومراجعة الطبيب عند الشعور بألم أو كتل أو تورم أو عدم تناسق مفاجئ في شكل الثدي، ومناقشة الطبيب حول فوائد ومخاطر أنواع حشوات الثدي.
اختيار جراح التجميل
يجب اختيار الطبيب المناسب أو الجراح المؤهل علميا وعمليا للحصول على أفضل النتائج، من حيث طريقة وضع الحشوة داخل الثدي، الشق الجراحي، الخياطة الجراحية، نوع الحشوة، اختيار الطبيب للمقاس المناسب، اتباع تعليمات ما قبل العملية وما بعد العملية.
مضاعفات عملية تكبير الثدي
- العدوى.
- تسرب المادة المحقونة.
- آلام شديدة في الثدي.
- تغير في الشعور بحلمة الثدي.
- تمزق في حشوة السيليكون داخل الثدي.
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