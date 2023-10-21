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أبو العريف

10/21/2023 11:16:39 PM
(MENAFN- Al Watan) في أواخر التسعينيات نفذ رجل في أمريكا عملية سطو مسلح على مصرف في وضح النهار، واستولى على ما هو موجود وهرب. لما جاءت الشرطة تبحث عن الجاني في كاميرات المراقبة، لم تجد صعوبة في القبض عليه حيث لم يستخدم اللص أي قناع لإخفاء وجهه. في التحقيق سأله المحققون وكلهم استغراب ((لماذا لم تخف وجهك؟))، فرد اللصّ مستغربا بل وواثقا من تصرفه لقد أخفيته! فسمحوا له بالاطلاع على التسجيل ليشاهد وجهه واضحا تماما وانهار من هول الصدمة، إذ كان يستخدم حيلة الحبر السحري باستخدام عصير الليمون - عند الكتابة بعصير الليمون على ورق لا تظهر، وعندما تقريبه من مصادر حرارة تتضح الكتابة- فقاس على ذلك وصبغ وجهه بعصير الليمون كي يكون مختفيا ولا يظهر في كاميرات المراقبة!
من هذه القصة تولد دافع قوي لطبيبين نفسيين هما (ديننغ وكروجر) للبحث عن سرّ ثقة ذلك اللصّ، ووجدا أن هناك أشخاصا محدودي الذكاء والقدرات، تكون الثقة لديهم عالية إلى درجة الغباء، بينما الأشخاص الذين لديهم قدرات ومستوى ذكاء عال يميلون غالبا إلى التقليل من ذكائهم وقدراتهم. وبعد دراسة عميقة أطلق على هذه النظرية ((تأثير دينينغ – كروجر)) وهي من المفاهيم الإدارية. استخلص الباحثان أنه توجد علاقة عكسية بين ذكاء الإنسان وثقته بنفسه، فكلما كان الإنسان غير مؤهل، زادت ثقته بنفسه، ويعيش مرحلة التفوق الوهمي واعتقاد أنه يعرف كل شيء. وبالعكس كلما كان الإنسان مؤهلا أكثر، قلت ثقته بمعرفته وازدادت شكوكه بافتقاره إلى المعرفة والقدرة، وسرعان ما تبدأ مستويات الثقة بالتحسن بمجرد السعي إلى التعلم ،زيادة المعرفة أكثر. فترتفع الثقة تدريجيا إلى أن تصل إلى مرحلة التنوير والخبرة. أثر هذه النظرية يفسر لنا كثيرا من الظواهر الاجتماعية والمهنية من حولنا. أحيانا تجد شخصيات (متعالمة) عقولها مجوفة وفارغة من الداخل، تفتي في كل شيء ابتداء بالسياسة ومرورا بالاقتصاد وانتهاء بالطب، لديهم إجابات لجميع الأسئلة المطروحة. هؤلاء الأشخاص هم (أبو العريف) في زمانهم!
منذ الأزل والإنسان يتعلم ويقرأ، والسعي نحو العلم والمعرفة هو ما يجعل من الإنسان مجموعة إنسان، تساعده على تجاوز العقبات وتدارك الأخطاء بوعي وإدراك تام، والقدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الحياة.
فحتى لا يكون المرء ضحية من ضحايا هذه النظرية، يجب عليه باستمرار توسيع القاعدة المعرفية لديه، وزيادة البحث والاطلاع وتنمية المحصول المعرفي، حتى لا يشابه من توقف تعلمه عند آخر حصة دراسية حضرها في صفوف الدراسة. وصدق أبو الطيب المتنبي حين قال:
ذو العَقلِ يَشقى في النَعيمِ بِعَقلِهِ
وَأَخو الجَهالَةِ في الشَقاوَةِ يَنعَمُ

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