Sunday, 22 October 2023 07:03 GMT

ربي ارحم با سلامة واخلفه بخير

10/21/2023 11:16:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أسأل الله تعالى أن يرحم فقيدنا الطبيب النطاسي، والحكيم الحاذق، الأستاذ الدكتور عبدالله با سلامة، الذي غادر الدنيا، الثلاثاء، قبل الماضي، كما أسأله سبحانه أن يجدد رحماته على والده الشيخ حسين بن عبدالله با سلامة آل باداس الكندي الحضرمي المكي، الذي ولد بزقاق باسلامة، بحارة الباب، في مكة المكرمة قبل 146 سنة، وفارقها للدار الآخرة وهو بالطائف، قبل 86 سنة، والذي كان، وكما روى ابنه، قبل الحكومة السعودية، ((قائم مقام ينبع))، وعندما جاء الحكم السعودي، جاء من ينبع لجدة، وكان واحداً ممن شاركوا في كتابة الدستور الأول، وعضوا في مجلس الشورى، وعضواً في لجنة الأوقاف، وتاجراً ومؤلفا، ومن مؤلفاته القيمة: ((حياة سيد العرب))، و))تاريخ عمارة المسجد الحرام))، و))تاريخ الكعبة المعظمة)) الذي طبعته الدولة ووزعته..
رحيل الدكتور عبدالله، ابن مكة المكرمة، الذي ارتحل إلى مصر وألمانيا وبريطانيا لتعلم الطب؛ آلم الجميع وخصوصا الأطباء وأوجعهم؛ فالفقيد خدم الطب والتعليم الطبي مدة 47 سنة، ومن أوائل الدارسين للطب في ((عين شمس))، وأوائل السعوديين في تخصص أمراض النساء، ومآثره ومحاسنه يصعب حصرها، ومما لا يمكن إغفاله دوره في مساعدة جامعة الملك عبدالعزيز في إنشاء وتأسيس كلية طب، إذ تم نقله قبل نصف قرن، من كلية الطب بجامعة الرياض، ونجح فيما أنيط به؛ ومعروف عنه أنه من القلة المثابرة، إذ في سيرته حصوله على 4 زمالات طبية، عطفا على شهادة الدكتوراه، وهذه من النوادر، كما يعرف المتخصصون.
أختم بخمس من مفردات فقيدنا وانفرداته؛ الأولى عدم إنشائه مستشفى خاص باسمه، والسبب كما ذكر أن المستشفيات الخاصة تتسابق على شراء أحدث الأجهزة الطبية في العالم، بتكاليف كبيرة، ومن يشغلها يحتاج للمال، وهذه لن تدخلها المستشفيات إلا بالتحايل على بعض أنواع التشخيص، وإشراك المريض في المساهمة بها، دون الحاجة لها؛ والثانية عدم تشجيعه لإدارة المستشفيات الحكومية من قبل شركات إدارية متخصصة، وإصراره على أن يديرها أبناء المهنة، بشرط منحهم الصلاحيات والميزانيات التي تعطى للشركات؛ والثالثة مناداته المستمرة بضرورة أن يتم تنفيذ موضوع التأمين الطبي على المواطنين، الذي تأخر كثيرا، منذ أن بدأت دراسته قبل 15 سنة؛ والرابعة تبرعه السخي من أجل إنشاء ((كرسي عبدالله باسلامة للأورام النسائية))، للحد من انتشار الأورام بالتثقيف والكشف المبكر والعلاج المتقدم والأبحاث المختلفة؛ والخامسة مشابهته الكبيرة لوالده العلامة، الذي فقده وهو في الخامسة من عمره في التأليف، فقد ألف 21 مؤلفا متنوعا، في قضايا طبية، ومواقف وذكريات ومذكرات، وموضوعات إنسانية عامة.
إلهي اغفر لفقيد الطب، وعظم أجر الكل فيه، واخلفه في ابنه البار الدكتور حسين، وفي أوفياء مجتمعه.

MENAFN21102023000089011017ID1107281521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث