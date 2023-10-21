ربي ارحم با سلامة واخلفه بخير

(MENAFN
- Al Watan) أسأل الله تعالى أن يرحم فقيدنا الطبيب النطاسي، والحكيم الحاذق، الأستاذ الدكتور عبدالله با سلامة، الذي غادر الدنيا، الثلاثاء، قبل الماضي، كما أسأله سبحانه أن يجدد رحماته على والده الشيخ حسين بن عبدالله با سلامة آل باداس الكندي الحضرمي المكي، الذي ولد بزقاق باسلامة، بحارة الباب، في مكة المكرمة قبل 146 سنة، وفارقها للدار الآخرة وهو بالطائف، قبل 86 سنة، والذي كان، وكما روى ابنه، قبل الحكومة السعودية، ((قائم مقام ينبع))، وعندما جاء الحكم السعودي، جاء من ينبع لجدة، وكان واحداً ممن شاركوا في كتابة الدستور الأول، وعضوا في مجلس الشورى، وعضواً في لجنة الأوقاف، وتاجراً ومؤلفا، ومن مؤلفاته القيمة: ((حياة سيد العرب))، و))تاريخ عمارة المسجد الحرام))، و))تاريخ الكعبة المعظمة)) الذي طبعته الدولة ووزعته..
رحيل الدكتور عبدالله، ابن مكة المكرمة، الذي ارتحل إلى مصر وألمانيا وبريطانيا لتعلم الطب؛ آلم الجميع وخصوصا الأطباء وأوجعهم؛ فالفقيد خدم الطب والتعليم الطبي مدة 47 سنة، ومن أوائل الدارسين للطب في ((عين شمس))، وأوائل السعوديين في تخصص أمراض النساء، ومآثره ومحاسنه يصعب حصرها، ومما لا يمكن إغفاله دوره في مساعدة جامعة الملك عبدالعزيز في إنشاء وتأسيس كلية طب، إذ تم نقله قبل نصف قرن، من كلية الطب بجامعة الرياض، ونجح فيما أنيط به؛ ومعروف عنه أنه من القلة المثابرة، إذ في سيرته حصوله على 4 زمالات طبية، عطفا على شهادة الدكتوراه، وهذه من النوادر، كما يعرف المتخصصون.
أختم بخمس من مفردات فقيدنا وانفرداته؛ الأولى عدم إنشائه مستشفى خاص باسمه، والسبب كما ذكر أن المستشفيات الخاصة تتسابق على شراء أحدث الأجهزة الطبية في العالم، بتكاليف كبيرة، ومن يشغلها يحتاج للمال، وهذه لن تدخلها المستشفيات إلا بالتحايل على بعض أنواع التشخيص، وإشراك المريض في المساهمة بها، دون الحاجة لها؛ والثانية عدم تشجيعه لإدارة المستشفيات الحكومية من قبل شركات إدارية متخصصة، وإصراره على أن يديرها أبناء المهنة، بشرط منحهم الصلاحيات والميزانيات التي تعطى للشركات؛ والثالثة مناداته المستمرة بضرورة أن يتم تنفيذ موضوع التأمين الطبي على المواطنين، الذي تأخر كثيرا، منذ أن بدأت دراسته قبل 15 سنة؛ والرابعة تبرعه السخي من أجل إنشاء ((كرسي عبدالله باسلامة للأورام النسائية))، للحد من انتشار الأورام بالتثقيف والكشف المبكر والعلاج المتقدم والأبحاث المختلفة؛ والخامسة مشابهته الكبيرة لوالده العلامة، الذي فقده وهو في الخامسة من عمره في التأليف، فقد ألف 21 مؤلفا متنوعا، في قضايا طبية، ومواقف وذكريات ومذكرات، وموضوعات إنسانية عامة.
إلهي اغفر لفقيد الطب، وعظم أجر الكل فيه، واخلفه في ابنه البار الدكتور حسين، وفي أوفياء مجتمعه.
MENAFN21102023000089011017ID1107281521
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.