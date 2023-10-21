Sunday, 22 October 2023 07:03 GMT

أنت خيارنا للمستقبل

10/21/2023 11:16:38 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يمكننا الحديث عن مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 دون ذكر الفرص والبرامج التعليمية التي تتيحها لرفع كفاءة رأس المال البشري، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المملكة في البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال.
في مقدمة هذه البرامج يأتي (برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث) الذي كانت انطلاقته في شهر مارس من عام 2022 بتوجهات جديدة ووفق إستراتيجية طموحة دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.
تهدف رؤية البرنامج لتقديم مبتعثين منافسين عالميا يسهمون في التنمية الاقتصادية لوطنهم.
كما تتضمن رسالة البرنامج إعلاء شأن العلم كأحد أهداف الابتعاث وكذلك العمل على بناء قيادات قادرة على صنع شيء جديد ومختلف للعالم.
يتميز هذا البرنامج بإعطاء مساحة اختيار كبيرة من حيث شروط الالتحاق، مما يساعد المبتعث على تصميم رحلته التعليمية بشكل أكثر ملاءمة لظروفه وشغفه وتوقعاته.
يستهدف البرنامج ابتعاث 70 ألف طالب وطالبة إلى 17 دولة، بما يضمن حصولهم على تعليم نوعي في أفضل الجامعات العالمية.
ويغطي هذا البرنامج أربعة مسارات هي مسار الرواد ويتضمن الابتعاث لمجالات تعليمية متنوعة، ومسار البحث والتطوير الخاص بالمجالات ذات الأولوية، ومسار إمداد ويتعلق بشكل أساسي بالابتعاث للتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وأخيرا مسار واعد المبتدئ بالتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاصة.
كما تتنوع المؤهلات المستهدفة بين التدريب وبرامج الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه.
ختاما.. برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يتخذ من عبارة (أنت خيارنا) رمزا للتعبير عما يمكن أن نتوقعه من عمل دؤوب في مؤسساتنا لرفع مستوى التعليم الأكاديمي، والتأهيل خدمة لهذا الوطن وأبنائه.
ومن جهة أخرى لطالما كانت رحلة الابتعاث فرصة مهمة لبناء الشخصية وتنمية الخبرات واكتساب المعرفة واكتشاف الثقافات المختلفة، ما يجعل الشخصية أكثر التزاما وجدية وعمقا، وهي صفات قيادية كفيلة بإحداث تغييرات كبرى في العالم.

MENAFN21102023000089011017ID1107281520

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث