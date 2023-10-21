الكيمياء الحيوية تفوق 16 فحصا مخبريا

فاقت فحوص الكيمياء الحيوية المخبرية 16 نوعا من الفحوص المخبرية بمستشفيات وزارة الصحة، في وقت تصدرت فيه 5 مناطق: الرياض والقصيم وجدة والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة الفحوص المخبرية المنفذة العام الماضي.

ارتفاع الفحوص

كشف تقرير وزارة الصحة للفحوص المخبرية العام الماضي ارتفاع الفحوص المخبرية إلى 188.021.504 مليون فحص مخبري، مقارنة بعام 2021 التي بلغت 178.211.370 مليون فحص مخبري. وتمثلت الفحوص المخبرية في 17 نوعا، إذ تصدرت الكيمياء الحيوية الفحوص المخبرية بإجمالي 102.964.688 مليون فحص بـ55%، وحلت فحوص أمراض الدم ثانيا بإجمالي 42.714.748 مليون فحص مخبري بـ23%، وفحوص الهرمونات ثالثا بإجمالي 9.846.355 ملايين فحص بـ5%، وفحوص خدمات نقل الدم رابعا بإجمالي 5.317.705 ملايين فحص بـ3%، وفحوص أخرى خامسا بإجمالي 4.291.741 ملايين فحص بـ2%.

19% الرياض

سيطرت الرياض على الفحوص المخبرية، حيث بلغ فيها إجمالي الفحوص المخبرية 35.908.872 مليون فحص مخبري بـ19%، وحلت القصيم ثانيا بإجمالي 26.749.794 مليون فحص بـ14%، وجدة ثالثا بإجمالي 15.874.642 مليون فحص بـ8%، والعاصمة المقدسة رابعا بإجمالي 13.498.366 مليون فحصا بـ7%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 12.855.745 مليون فحص بـ6.83%.

فحص سموم

بلغ إجمالي فحوص السموم 414.981 ألف فحص مخبري، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر من فحوص السموم، حيث بلغ إجماليها 142.135 ألف فحص بـ34%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا بإجمالي 34.784 ألف فحص بـ8.38%، ونجران ثالثا بإجمالي 34.163 ألف فحص بـ8.23%، وجدة رابعا بإجمالي 25.959 ألف فحص بـ6.25%، والأحساء خامسا بإجمالي 25.862 ألف فحص بـ6.23%.

3.7 ملايين فيروسات

تصدرت الرياض إجمالي فحوص فيروسات المرضى، حيث بلغ فيها إجمالي الفحوص 834.533 ألف فحص بـ22%، من أصل 3.768.881 ملايين فحص مخبري لفيروسات المرضى، وحلت الطائف ثانيا بإجمالي 555.968 ألف فحص بـ15%، والعاصمة المقدسة ثالثا بإجمالي 350.734 ألف فحص بـ9%، وجازان رابعا بإجمالي 319.600 ألف فحص بـ8%، وعسير خامسا بإجمالي 224.154 ألف فحص بـ6%.

98 ألف وراثة

بلغ إجمالي فحوص الوراثة 98.260 ألف فحص مخبري، وتصدرت القريات فحوص الوراثة بإجمالي 33.814 ألف فحص بـ34%، وحلت نجران ثانيا بإجمالي 20.511 ألف فحص بـ21%، والرياض ثالثا بإجمالي 8856 فحصا بـ9%، وتبوك رابعا بإجمالي 8310 فحوص بـ8%، وحفر الباطن خامسا بإجمالي 4758 فحصا بـ5%.

فحوص

188 مليون فحص مخبري

17 نوعا للفحوص المخبرية

5 مناطق تتصدر الفحوص المخبرية

%55 من الفحوص كيمياء حيوية

فحوص الرياض تتصدر السموم والفيروسات

الأكثر فحوصا مخبرية:

الرياض: 19%

القصيم: 14%

جدة: 8%

العاصمة المقدسة: 7%

المدينة المنورة: 6.83%