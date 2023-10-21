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نجران عصية على الأخدود

10/21/2023 11:16:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تتخوف جماهير الأخدود من المصير المنتظر لناديها في أول مواسمه بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تلقى الفريق خسارته السابعة في الدوري أمام الفيحاء في الجولة العاشرة، والسادسة على أرضه وبين جماهيره، إذ لم يخرج السماوي بأي نقطة من مبارياته على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، إذ خسرها جميعها أمام الفتح والتعاون والخليج والاتحاد والهلال والفيحاء، وسجل الأخدود تناقضًا غريبًا إذ أن النقاط السبع التي حصل عليها خلال الجولات الـ10 كانت خارج معقله، بعدما كسب الرياض والرائد وتعادل أمام الشباب، فيما تلقى خسارة واحدة خارج ملعبه كانت أمام الأهلي. وبينت مصادر أن تغييرات جذرية وكبيرة باتت على طاولة أصحاب القرار في البيت الأخدودي، وربما يكون الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي مندوسا أول المغادرين، بالإضافة إلى التحرك مبكرًا من أجل جلب عناصر أجنبية ومحلية قادرة على صنع الفارق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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