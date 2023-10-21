نجران عصية على الأخدود

(MENAFN
- Al Watan) تتخوف جماهير الأخدود من المصير المنتظر لناديها في أول مواسمه بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تلقى الفريق خسارته السابعة في الدوري أمام الفيحاء في الجولة العاشرة، والسادسة على أرضه وبين جماهيره، إذ لم يخرج السماوي بأي نقطة من مبارياته على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، إذ خسرها جميعها أمام الفتح والتعاون والخليج والاتحاد والهلال والفيحاء، وسجل الأخدود تناقضًا غريبًا إذ أن النقاط السبع التي حصل عليها خلال الجولات الـ10 كانت خارج معقله، بعدما كسب الرياض والرائد وتعادل أمام الشباب، فيما تلقى خسارة واحدة خارج ملعبه كانت أمام الأهلي. وبينت مصادر أن تغييرات جذرية وكبيرة باتت على طاولة أصحاب القرار في البيت الأخدودي، وربما يكون الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي مندوسا أول المغادرين، بالإضافة إلى التحرك مبكرًا من أجل جلب عناصر أجنبية ومحلية قادرة على صنع الفارق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
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