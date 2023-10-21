Sunday, 22 October 2023 07:02 GMT

3 أزمات تعكر نشوة الزعيم

10/21/2023 11:16:38 PM
(MENAFN- Al Watan) عكر تصرف مهاجم الهلال البرازيلي ميشائيل ديلجادو، فرحة الانتصار الصعب لفريقه أمام الخليج في الجولة العاشرة، إذ باتت تصرفات اللاعبين في عدم قبول التغيير أثناء المباريات عادة تلازم الهلال في السنوات الأخيرة، في وقت يشهد الهلال هذا الموسم 3 أزمات، رغم مواصلة تفوقه، وصدارته لترتيب الدوري، وتحقيق أرقاما تاريخية.
أزمات
تمثلت أبرز الأزمات التي يشهدها الهلال حاليا في مشاكل وتصرفات اللاعبين مع المدرب، وخسارة خدمات نجم الفريق البرازيلي نيمار، بعد إصابته بالرباط الصليبي مع منتخب بلاده أمام الأوروجواي، وتفاوت مستويات الفريق في المباريات، وبينت مصادر أن إدارة الهلال لن تسقط البرازيلي نيمار من الكشوفات لتسجيل لاعب حر بديل، حيث تنتظر قرار اتحاد كرة القدم بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 9 لاعبين بالفترة الشتوية، للتعاقد مع لاعب أجنبي، خاصة أن الفترة الحالية يغيب عنها وجود لاعبين عاطلين مميزين، والاكتفاء بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وإخطاره بإصابة اللاعب، والمطالبة بتعويض النادي ماديا حسب النصوص الدولية المشرعة.
تاريخي
أكمل الهلال أول 10 جولات من الموسم بدون خسارة بالدوري للمرة السابعة، مكررا سيناريو مواسم 2010، و2011، و2012، و2013، و2018، و2019، واستمرار الفريق كصاحب أعلى سلسلة انتصارات متتالية على أرضه بدوري المحترفين بـ14 انتصارا، مستفيدا من تعثر التعاون بالتعادل على أرضه أمام الاتحاد، واستمرار تألق حارس الفريق المغربي ياسين بونو في الذود عن الشباك، حيث أصبح أكثر حارس محافظة على شباكه هذا الموسم 5 مرات، منذ مشاركته مع الفريق بدءا من الجولة الثالثة.
-الهلال يؤجل بديل نيمار للشتوية
-إدارة النادي تنتظر زيادة عدد الأجانب
الهلاليون يكتفون بمخاطبة FIFA وطلب التعويض
- 10 جولات متتالية بدون خسارة وتعادل 6 مواسم

MENAFN21102023000089011017ID1107281517

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث