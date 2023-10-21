3 أزمات تعكر نشوة الزعيم

(MENAFN
- Al Watan) عكر تصرف مهاجم الهلال البرازيلي ميشائيل ديلجادو، فرحة الانتصار الصعب لفريقه أمام الخليج في الجولة العاشرة، إذ باتت تصرفات اللاعبين في عدم قبول التغيير أثناء المباريات عادة تلازم الهلال في السنوات الأخيرة، في وقت يشهد الهلال هذا الموسم 3 أزمات، رغم مواصلة تفوقه، وصدارته لترتيب الدوري، وتحقيق أرقاما تاريخية.
أزمات
تمثلت أبرز الأزمات التي يشهدها الهلال حاليا في مشاكل وتصرفات اللاعبين مع المدرب، وخسارة خدمات نجم الفريق البرازيلي نيمار، بعد إصابته بالرباط الصليبي مع منتخب بلاده أمام الأوروجواي، وتفاوت مستويات الفريق في المباريات، وبينت مصادر أن إدارة الهلال لن تسقط البرازيلي نيمار من الكشوفات لتسجيل لاعب حر بديل، حيث تنتظر قرار اتحاد كرة القدم بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 9 لاعبين بالفترة الشتوية، للتعاقد مع لاعب أجنبي، خاصة أن الفترة الحالية يغيب عنها وجود لاعبين عاطلين مميزين، والاكتفاء بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وإخطاره بإصابة اللاعب، والمطالبة بتعويض النادي ماديا حسب النصوص الدولية المشرعة.
تاريخي
أكمل الهلال أول 10 جولات من الموسم بدون خسارة بالدوري للمرة السابعة، مكررا سيناريو مواسم 2010، و2011، و2012، و2013، و2018، و2019، واستمرار الفريق كصاحب أعلى سلسلة انتصارات متتالية على أرضه بدوري المحترفين بـ14 انتصارا، مستفيدا من تعثر التعاون بالتعادل على أرضه أمام الاتحاد، واستمرار تألق حارس الفريق المغربي ياسين بونو في الذود عن الشباك، حيث أصبح أكثر حارس محافظة على شباكه هذا الموسم 5 مرات، منذ مشاركته مع الفريق بدءا من الجولة الثالثة.
-الهلال يؤجل بديل نيمار للشتوية
-إدارة النادي تنتظر زيادة عدد الأجانب
الهلاليون يكتفون بمخاطبة FIFA وطلب التعويض
- 10 جولات متتالية بدون خسارة وتعادل 6 مواسم
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