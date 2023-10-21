تأهيل أمريكي للمدربات السعوديات

(MENAFN
- Al Watan) نظم الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع القنصلية الأمريكية ورش عمل بإشراف المدربتين الأمريكيتين مارين مكراري وبوني يونغ، اللتين شرحتا أصول التدريب وكيفية التطوير، للمدربات السعوديات في منطقة مكة المكرمة، وذلك بأكاديمية النادي الأهلي وإستاد الجوهرة. وأشادت المدربة الأمريكية، مارين مكراري، بانضباط المدربات السعوديات ورغبتهن في تطوير عملهن، لافتة إلى أنها لمست لديهن حبًا كبيرًا للكرة والتقدم في التدريب. من جانبها، وجدت المدربة الأمريكية، بوني يونغ، تجربتها في المملكة عظيمة، وبينت أنها سعيدة بوقوفها على التغيير التاريخي الكبير الذي يحدث في الرياضة النسائية في المملكة، مشيدة بالنمو السريع الذي يتقدم سريعًا خلال السنوات القليلة الماضية، وشعرت برغبة الفتيات إلى التطور والحصول على التجارب والخبرات في سبيل التطور العملي، متوقعة للرياضة النسائية مستقبل جميل.
من جهتها، بينت المدربة، طيف فواز، أنها مدربة حاصلة على رخصة (C) من الاتحاد السعودي لكرة القدم، معربة عن أمنيتها بتأهيل جيل من اللاعبات والمدربات يسهم في تطور الكرة السعودية.
أما اللاعبة والمدربة، سما الصلاحي، الحاصلة على رخصة (C) ورخصة (Level 1)، فقالت ((كانت الورشة مفيدة بتبادل الخبرات بيننا وبين المدربات الأمريكيات اللواتي يعتبرن قامات في التدريب الكروي، ولديهن خبرة لا تقل عن 20 سنة في هذا المجال، مما يضيف لنا في السيرة الذاتية، وكذلك يساعدنا في أن نكون مدربات جيدات)).
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