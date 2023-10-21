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تأهيل أمريكي للمدربات السعوديات

10/21/2023 11:16:38 PM
(MENAFN- Al Watan) نظم الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع القنصلية الأمريكية ورش عمل بإشراف المدربتين الأمريكيتين مارين مكراري وبوني يونغ، اللتين شرحتا أصول التدريب وكيفية التطوير، للمدربات السعوديات في منطقة مكة المكرمة، وذلك بأكاديمية النادي الأهلي وإستاد الجوهرة. وأشادت المدربة الأمريكية، مارين مكراري، بانضباط المدربات السعوديات ورغبتهن في تطوير عملهن، لافتة إلى أنها لمست لديهن حبًا كبيرًا للكرة والتقدم في التدريب. من جانبها، وجدت المدربة الأمريكية، بوني يونغ، تجربتها في المملكة عظيمة، وبينت أنها سعيدة بوقوفها على التغيير التاريخي الكبير الذي يحدث في الرياضة النسائية في المملكة، مشيدة بالنمو السريع الذي يتقدم سريعًا خلال السنوات القليلة الماضية، وشعرت برغبة الفتيات إلى التطور والحصول على التجارب والخبرات في سبيل التطور العملي، متوقعة للرياضة النسائية مستقبل جميل.

من جهتها، بينت المدربة، طيف فواز، أنها مدربة حاصلة على رخصة (C) من الاتحاد السعودي لكرة القدم، معربة عن أمنيتها بتأهيل جيل من اللاعبات والمدربات يسهم في تطور الكرة السعودية.
أما اللاعبة والمدربة، سما الصلاحي، الحاصلة على رخصة (C) ورخصة (Level 1)، فقالت ((كانت الورشة مفيدة بتبادل الخبرات بيننا وبين المدربات الأمريكيات اللواتي يعتبرن قامات في التدريب الكروي، ولديهن خبرة لا تقل عن 20 سنة في هذا المجال، مما يضيف لنا في السيرة الذاتية، وكذلك يساعدنا في أن نكون مدربات جيدات)).

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