ثلاثية أهلاوية بالقمة التاريخية

(MENAFN
- Al Watan) استعاد النصر نغمة الانتصارات وقلص الفارق النقطي بينه وبين متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين، منافسه التقليدي الهلال إلى 4 نقاط، وقفز للمركز الثالث، بعدما أصابت صواريخ العالمي ضيفه ضمك في مقتل، وحول تأخره بنهاية الحصة الأولى من اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة العاشرة للدوري، إلى انتصار مثير 1/2، سجل للعالمي إندرسون تاليسكا ((52))، وكريستيانو رونالدو ((56))، ولفارس الجنوب جورج نكودو ((45+2))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 22 نقطة ثالثا، وبقي فارس الجنوب على 10 نقاط في المركز الـ11.
تقدم الأهلي إلى المركز الرابع بدوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على ضيفه الوحدة 1/3، في المباراة التي شهدها إستاد الأمير عبدالله الفيصل، لحساب الجولة العاشرة، سجل لقلعة الكؤوس آلان سانت ماكسيمان ((45+3))، وروجير إيبانيز ((68))، ورياض محرز ((84))، ولفرسان مكة مدافع الأهلي عبدالباسط هندي بالخطأ في مرماه ((51))، ليرفع الراقي رصيده إلى 22 نقطة رابعا متأخرا عن النصر بفارق الأهداف، وظل الوحدة على 13 نقطة في المركز التاسع.
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