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السعودية ترفض انتهاكات الاحتلال وتطالب بالفتح الفوري لممرات إنسانية آمنة

10/21/2023 11:16:37 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في ((قمة القاهرة للسلام))، المنعقدة بشأن مناقشة الصراع في غزة ومحيطها، ومستقبل القضية الفلسطينية.
وقال: إنّ الأحداث المأساوية الجارية في فلسطين، تحتّم علينا التحرك العاجل لوضع حدّ فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية للمدنيين وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وذلك امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلّ سلمي لهذه الأزمة يخرج المنطقة من دوامة العنف المتكررة، ويحقن الدماء، ويؤسّس لسلام عادل وشامل ومستدام.
وأكد رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة، معبراً عن شجب المملكة كلّ استهدافٍ للمدنيين أينما كانوا، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقفٍ حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني.
وأعرب عن خيبة الأمل جرّاء عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ موقف حيال الأزمة الحالية حتى الآن، مطالباً بالفتح الفوري لممرات إنسانية آمنة، والسماح بإجلاء المصابين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود، للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها.
في اليوم الذي دخلت فيه كمية قليلة من المساعدات إلى غزة، حيث غادر أكثر من مليون شخص منازلهم بسبب الصراع، واستمر التهديد يلاحق المحاصرين.
رفض الازدواجية
وقال وزير الخارجية: ((نرفض الازدواجية والانتقائية التي يمارسها البعض في المجتمع الدولي، وهنا لا يكفي الكلام، إنما يكون هناك تحرك جدّي، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية، التي أودت بحياة الأبرياء، والتي تهدّد بعواقب غير محمودة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما نؤكد رفضنا القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من جانب إسرائيل)).
فيما سار عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في لندن ومدن أخرى لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بوقف قصفها لغزة، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس أسبوعها الثالث وانتشار آثارها في جميع أنحاء العالم. ودعا المشاركون، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي والغارات الجوية التي شنتها في أعقاب التوغل الوحشي لحركة حماس التي تسيطر على غزة في جنوب إسرائيل.
تجمع المتظاهرون تحت المطر في ماربل آرك بالقرب من هايد بارك في لندن قبل أن يسيروا إلى منطقة وايتهول الحكومية.
وقدرت الشرطة عدد المشاركين في وسط لندن بـ((ما يصل إلى 100 ألف شخص)).
كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي إلى 4385 شهيداً. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 70 % من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء.
مقبرة طوارئ
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الوزارة قامت بفتح مقبرة طوارئ لشهداء العدوان، وتم دفن 43 فيها من مجهولي الهوية، كما لفتت النظر إلى أن الوقود المشغل للمولدات الكهربائية في المستشفيات نفد، وأن جميع المستشفيات ستتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثاني على التوالي قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن قطاع غزة، مما ينذر بكارثة صحية.
توترات الحرب
وأثارت الحرب التوترات في جميع أنحاء العالم، حيث شعرت المجتمعات المسلمة بالتهديد، وبشكل خاص بعد أن قتل أمريكي من ولاية إلينوي طفلا لأنه مسلم بـ26 طعنة، وأصاب والدته بجروح خطيرة، وهو يردد عبارات معادية للملسمين والفلسطينيين، وقالت قوة شرطة العاصمة في لندن إنها شهدت زيادة قدرها 13 ضعفًا في البلاغات عن الجرائم المعادية للسامية في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي. وتضاعفت التقارير عن الجرائم ضد المسلمين.
وقالت الشرطة إنه كانت هناك ((جيوب من الفوضى وبعض حالات خطاب الكراهية)) خلال الاحتجاجات، لكن ((أغلبية النشاط الاحتجاجي كانت قانونية ووقعت دون وقوع حوادث)).
منع التأييد
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة في برلين منعت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمها في وسط المدينة. وأوقفت الشرطة في العاصمة الألمانية العديد من الأحداث المماثلة في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى احتمال وقوع أعمال عنف وخطاب كراهية معاد للسامية، بينما سمحت السلطات بمظاهرة مؤيدة لإسرائيل.
ومع ذلك تظاهر عدة مئات من الأشخاص في روما، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها ((فلسطين، روما معكم)) و((لا سلام حتى نحصل على الحرية)).
وقالت مايا عيسى، رئيسة حركة الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا، التي نظمت التظاهرة: ((إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب هناك، وجرائم ضد الإنسانية هناك، والمجتمع الدولي لم يتحرك قط)). وفي أستراليا، تظاهر الآلاف في وسط سيدني وهم يهتفون ((العار، العار لإسرائيل)) و((فلسطين لن تموت أبدا)).
استمرار القصف
وواصلت إسرائيل قصف أهداف في غزة قبل الهجوم البري المتوقع. وجاء قدر ضئيل من الارتياح عندما سُمح لعشرين شاحنة تحمل مساعدات إنسانية بالدخول إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي الجنوبي مع مصر.
وأثارت الحرب احتجاجات في جميع أنحاء العالم العربي وخارجه، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة، حيث أحرق الفلسطينيون إطارات السيارات ورشقوا نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية بالحجارة. وردت قوات الأمن الإسرائيلية بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
وتجمعت حشود في لبنان، الجار الشمالي لإسرائيل؛ وفي العراق عند المعبر الحدودي للبلاد مع الأردن؛ وفي الأردن نفسه؛ وفي المدن والبلدات في جميع أنحاء مصر؛ وفي العاصمة التركية أنقرة ومدينتها الأكثر اكتظاظا بالسكان إسطنبول؛ وفي إندونيسيا وماليزيا والمغرب وجنوب إفريقيا.
وفي نيويورك، سار مئات المتظاهرين من الجماعات الإسلامية واليهودية وغيرها إلى مكتب السيناتور الأمريكي كريستين جيليبراند في مانهاتن، وهتف العديد منهم ((أوقفوا إطلاق النار الآن)). اعتقلت الشرطة في وقت لاحق عشرات المتظاهرين الذين أغلقوا الجادة الثالثة خارج مكتب جيليبراند بالجلوس على الطريق.
العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة
- ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4385 شهيداً.
- من بين الشهداء:
- 1756 طفلاً
- 976 امرأة
- 13561 إصابة

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