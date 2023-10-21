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عاصفة تضرب شمال أوروبا

10/21/2023 11:16:37 PM
(MENAFN- Al Watan) ضربت عاصفة بريطانيا وشمال ألمانيا وجنوب الدول الاسكندنافية لليوم الثالث، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة وعواصف تسببت في فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي وعمليات إجلاء وتعطيل الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية والعبارات.
ومنذ يوم الخميس، لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في العاصفة، التي أطلق عليها مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة اسم ((بابت)). وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الضحية الأخيرة كانت امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا قُتلت عندما سقطت شجرة على سيارتها في جزيرة فيهمارن ببحر البلطيق.
اختراق الدفاعات
وأثارت الرياح العاتية عواصف على الشواطئ الجنوبية لبحر البلطيق، واخترقت الدفاعات ضد الفيضانات في المناطق الساحلية في الدنمارك وشمال ألمانيا. وفي فلنسبورج، وهي مدينة ألمانية جنوب الحدود مع الدنمارك، ارتفع منسوب المياه أكثر من مترين إلى أعلى مستوى تم تسجيله منذ قرن. وانقطعت الكهرباء عن المناطق التي غمرتها المياه بالمدينة لأسباب تتعلق بالسلامة.
وتم تعليق خطوط العبارات وخدمة السكك الحديدية مؤقتًا في المناطق المتضررة في ألمانيا والدنمارك وجنوب السويد. وألغى مطار كوبنهاجن 142 رحلة جوية بسبب العاصفة يوم الجمعة لكنه استأنف العمليات صباح السبت.
إجلاء الناس
وتم إجلاء الناس من المنازل والمخيمات في المناطق المتضررة بشدة في الدنمارك وانقطعت الكهرباء عن عشرات الأشخاص. وقررت بلدية هادرسليف في جنوب الدنمارك إخلاء الشريط الساحلي بأكمله.
وقالت البلدية في منشور على فيسبوك ((الوضع على الساحل الآن خطير للغاية لدرجة أن البقاء هناك أمر خطير)) وتم إخلاء جميع المناطق المتضررة وتقوم الاستجابة الطارئة بسحب أطقمها. ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص المتأثرين.
وحذر معهد الأرصاد الجوية الدنماركي من هبوب رياح قوية وارتفاع منسوب المياه طوال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي اسكتلندا، من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 4 بوصات (100 ملم) اليوم السبت، وظلت عدة بلدات تحت إنذار الطقس الأحمر، وهو أعلى مستوى، مما يعني أن هناك خطرًا على الحياة.
وقال جوناثان فوتري، خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية، إن أجزاء من شرق وشمال اسكتلندا شهدت بالفعل هطول أمطار لمدة شهر ونصف خلال العاصفة، مع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة التي يمكن أن ((تدفع تلك المناطق إلى الاقتراب من شهرين من الأمطار في غضون ثلاثة أيام)).
وفي بلدة بريشين الأكثر تضررا، طُلب من سكان أكثر من 300 منزل المغادرة قبل أن يتدفق نهر ساوث إيسك على ضفتيه يوم الجمعة، ليرتفع حوالي 4 أمتار فوق مستواه المعتاد وتتدفق المياه إلى الشوارع.
وحذرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية من احتمال فيضان نهر الدون الرئيسي الثاني يوم السبت. وقال الوزير الأول الاسكتلندي حمزة يوسف: ((للأسف، من الواضح أننا لم نشهد آخر هذه العاصفة)). وتسببت العاصفة في اضطرابات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث أغلقت الفيضانات العديد من الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية. وظل مطار ليدز برادفورد في شمال إنجلترا مغلقا يوم السبت.

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