الليث يفتتح ملعبه الجيد بانتصار
التاريخ
10/21/2023 11:16:37 PM
(MENAFN
- Al Watan) افتتح الشباب ملعبه الجديد،بعبور محطة ضيفه الطائي بالانتصار عليه 2/صفر، ف يالمباراة التي جمعتهما لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لليث حبيب ديالو ((50))، وحسين القحطاني ((90+5))، ليرفع الليث رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم للمركز العاشر، وبقي صائد الكبار على 7 نقاط في المركز الـ16.
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