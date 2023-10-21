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الليث يفتتح ملعبه الجيد بانتصار

10/21/2023 11:16:37 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح الشباب ملعبه الجديد،بعبور محطة ضيفه الطائي بالانتصار عليه 2/صفر، ف يالمباراة التي جمعتهما لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لليث حبيب ديالو ((50))، وحسين القحطاني ((90+5))، ليرفع الليث رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم للمركز العاشر، وبقي صائد الكبار على 7 نقاط في المركز الـ16.

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