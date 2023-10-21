وادي نجران مخلفات ومواش نافقة

خلاف الروائح الكريهة والمخلفات والنفايات والمواشي النافقة التي خلفت تشوهًا بصريًا لا يليق بجنبات وادي نجران، والذي يعد أهم الأماكن السياحية بالمنطقة وواجهة يقصدها الكثير من الأهالي والمقيمين والسواح وزوار المنطقة، تنبعث أدخنة إثر الحرائق المتكررة من قبل عدد من العابثين، وبعض المزارع المجاورة التي يتخلص أصحابها من العديد من الأشجار اليابسة والمخلفات بحرقها، مشكلة سحبًا من الأدخنة تتسبب بأضرار صحية على قاطني المنازل المجاورة، وخصوصًا عندما تنبعث ليلا، مما تؤثر على الأطفال ومرضى الحساسية والربو وكبار السن، وتقلق نوم الكثير من السكان الذين يعانون كثيرًا طيلة الأشهر الماضية دون أن يجدوا حلولا حسب قولهم، مطالبين متمنين بأن يلتفت لهم ولمناشداتهم، وبإزالة تلك المخلفات والمواشي النافقة والاهتمام بنظافة الوادي سواء جنباته أو بالعمق الداخلي من أجزائه، وكذلك رصد من يقوم بحرق المخلفات والأشجار، ومنعهم لعدم تكرار ذلك.

معالجة التشوه

من جهتها وعدت أمانة نجران بأن تتم معالجة ذلك التشوه البصري وإزالة المخلفات في أقرب وقت ممكن، متمنية من المواطنين والمقيمين التواصل مع موقع بلدي في حالة ملاحظة أي تشوه بصري سواء داخل الأحياء أو خارجها أو بالأودية والإبلاغ عن ذلك بأسرع وقت ليتم معالجته ونظافته.

انتشار البعوض

ناشد المواطنان فهد وصالح حمد آل غرزان كافة الجهات ذات الصلة أن تنهي معاناة الأطفال وكبار السن من أدخنة الحرائق والهواء الملوث الذي خلف أضرارًا صحية وتنفسية مع انتشار البعوض والحشرات وكذلك التشوه البصري، وأضاف لـ((الوطن)): كل من لديه نفايات ألقاها بجنبات الوادي، والبعض يتعمد إحراقها والأدخنة تتصاعد ليل نهار.