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شاعر الحوثيين يفضح الفساد

10/21/2023 11:16:32 PM
(MENAFN- Al Watan) حصلت ((الوطن)) على رسالة مكتوبة بخط اليد تكشف حجم وهول الفساد في صفوف الحوثيين، والتي تفسر استغلال الحوثيين لمواقعهم القيادية لتسييس القضاء وتغيير المسار القضائي وإفساده وتحويله لما يخدم مصالحهم وظلم الأبرياء وانتهاك الحقوق، حيث داهمت فرق أمنية حوثية منزل شاعر الحوثيين محمد الجرموزي وقامت باعتقاله وإهانته، وجره إلى السجون، بسبب انتقاده واعترافه بوجود فساد كبير في الحوثيين، وهذا ما جعله يكتب الرسالة التي يخاطب فيها القيادي الحوثي حسين العماد ويشرح له حقيقة الأمر وموقف علي حسين بدر الدين.
انتقام شخصي
وكتب الجرموزي للقيادي الحوثي العماد ((أريد منك نشر رسالتي وإيصالها للقيادة جميعا ليعرفوا أن غريمي الوحيد هو علي حسين بدر الدين، وأنه منتقم مني انتقاما شخصيا، ولا توجد معي أي قضية وانتقامه مني بسبب معرفته أن مظلومية الشحطري وصلت وعندي...، وقد سبق وأبلغته ونصحته وأرسلت له لكي ينصف هذا المظلوم ولكنه للأسف أخذته العزة بالإثم ومنح الفاسدين فرصة من ذهب)).
وتأتي هذه الرسالة لتؤكد للجميع حجم النفوذ والفساد واستغلال الحوثيين مواقعهم وظلم الناس وتجيير الداخلية والقضاء لصالحهم وإطلاق المجرمين من السجون والتستر عليهم ومحاكمة كل من يتحدث عن الفساد والجرائم والانتهاكات وإصدار أحكام جائرة ضد الناس. ولم تتوقف انتهاكات الحوثيين عند ذلك فحسب بل وصل الأمر إلى إطلاق المجرمين من السجون وحمايتهم.
نص الرسالة
(الأخ العزيز حسين العماد تحية أخوية وبعد، أريد أن تعرف، أن علي حسين بدر الدين للأسف الشديد هو من خطط ودبر وهندس عملية مهاجمتي ومحاصرة بيتي انتقاما مني، عندما بلغناه بمظلومية الشحطري الذي أخرج غريمه من البحث على حسين دون ضمانه ودون إنصافه عندما وسطه ولد إخوان ثابت لإخراج محمد محمد إسماعيل الأحمر والأخ علي حسين استغل مشكلتي مع القضاء وحرض القيادة عليَّ وأقنعهم بتوقيفي وانصدمت منه بعدما طبع لي وجهه ووجه والدة...، وأنهم سوف يذهبون بي لمقابلة وزير الداخلية وإغلاق ملف الجزائية وأتفاجأ عندما وصلت للإدارة العامة للبحث أني موقف بالاستراحة داخل البحث دون أي سبب وكل يوم يأتي اتصال من القيادة والسيطرة للمسؤولين بالبحث بالمنع بتاتا للجرموزي ألا يتصل ولا يتواصل بأحد وممنوع من الزيارة وممنوع من كل شيء. أريد منك نشر رسالتي هذه وإيصالها للقيادة جميعا ليعرفوا أن غريمي الوحيد هو علي حسين بدر الدين وأنه منتقم مني انتقامًا شخصيًا ولا توجد معي أي قضية، وانتقامه مني بسبب معرفته أن مظلومية الشحطري وصلت، وعندي وعلى الرغم من أني كنت وما زلت حريصًا عليه ولم أقم بنشر هذه المظلومية بالإعلام حرصا عليه، وقد سبق وأبلغته ونصحته وأرسلت إليه لكي ينصف هذا المظلوم، ولكنه للأسف أخذته العزة بالإثم ومنح الفاسدين فرصة من ذهب عندما أوقفني خدمة لهم، وأريد منك أن تتواصل مع المحامين ليحضروا الجلسة القادمة بالجزائية التي يطبخ مؤامرتها علي حسين وهوامير الفساد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وبقوة الله ثابت على موقفي وأطالب بمحاكمة علنية لكشف فسادهم، وأمتلك الأدلة والبراهين الدامغة)..
أخوك الشاعر محمد الجرموزي.
فساد أبناء الحوثي في اليمن
تسخير وزارة الداخلية لاعتقال المواطنين
تسييس القضاء لإصدار أحكام ظالمة وجائرة
رفض الحديث عن الفساد والانتهاكات
إطلاق المجرمين من السجون والحماية لهم

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