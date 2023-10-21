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السويدى إليكتريك تقاضى حكومة جنوب السودان بـالدولى لمنازعات الاستثمار

10/21/2023 11:16:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت بيانات المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، التابع لمجموعة البنك الدولى، أن شركة السويدى إليكتريك المصرية قد رفعت دعوى ضد حكومة جنوب السودان وتحديدًا وزارة الطاقة والسدود فى نهاية سبتمبر الماضى.

ولم تكشف البيانات عن سبب الخلاف أو المشروع لكن تم ذكر أنه نتيجة إخلال بالتعاقد دفع الشركة للتوجه للمركز.

لكن فى عام 2019 وقعت شركة السويدى إليكتريك، عقدًا مع وزارة الطاقة والسدود فى جمهورية جنوب السودان بقيمة 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع مزدوج لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية مع تخزين الطاقة فى بطاريات.

وقالت الشركة فى بيان آنذاك إنه سيتم تنفيذ المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بالقرب من ريف نيسيتى على بعد 20 كيلو مترا من العاصمة جوبا بحمهورية جنوب السودان.

وكان من المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال 2020، ويتكون المشروع من محطة توليد طاقة شمسية فوتوفولطية بقدرة 20 ميجاوات، ونظام لتخزين الطاقة فى البطاريات بسعة 35 ميجاوات.ساعة، ومركز تدريب يخدم كلا من ولاية جوبيك ومقاطعة إكواتوريا بالكامل.

ويشمل نطاق أعمال السويدى إليكتريك، التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح، وفق بيان الشركة وقت التوقيع.

وتوفر المحطة الكهرباء لنحو 58 ألف منزل في جنوب السودان بما يساعد على توفير الكهرباء للعاصمة وكامل المقاطعة الواقعة فيها، وتسهم فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 12 ألف طن سنويًا.


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