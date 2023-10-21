السويدى إليكتريك تقاضى حكومة جنوب السودان بـالدولى لمنازعات الاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت بيانات المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، التابع لمجموعة البنك الدولى، أن شركة السويدى إليكتريك المصرية قد رفعت دعوى ضد حكومة جنوب السودان وتحديدًا وزارة الطاقة والسدود فى نهاية سبتمبر الماضى.
ولم تكشف البيانات عن سبب الخلاف أو المشروع لكن تم ذكر أنه نتيجة إخلال بالتعاقد دفع الشركة للتوجه للمركز.
لكن فى عام 2019 وقعت شركة السويدى إليكتريك، عقدًا مع وزارة الطاقة والسدود فى جمهورية جنوب السودان بقيمة 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع مزدوج لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية مع تخزين الطاقة فى بطاريات.
وقالت الشركة فى بيان آنذاك إنه سيتم تنفيذ المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بالقرب من ريف نيسيتى على بعد 20 كيلو مترا من العاصمة جوبا بحمهورية جنوب السودان.
وكان من المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال 2020، ويتكون المشروع من محطة توليد طاقة شمسية فوتوفولطية بقدرة 20 ميجاوات، ونظام لتخزين الطاقة فى البطاريات بسعة 35 ميجاوات.ساعة، ومركز تدريب يخدم كلا من ولاية جوبيك ومقاطعة إكواتوريا بالكامل.
ويشمل نطاق أعمال السويدى إليكتريك، التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح، وفق بيان الشركة وقت التوقيع.
وتوفر المحطة الكهرباء لنحو 58 ألف منزل في جنوب السودان بما يساعد على توفير الكهرباء للعاصمة وكامل المقاطعة الواقعة فيها، وتسهم فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 12 ألف طن سنويًا.
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