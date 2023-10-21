ستاندرد أند بورز تُخفض تصنيف مصر الائتمانى إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر إلى B- من B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من سلبية، بعد نحو 13 يوما من تخفيض“موديز” للتصنيف الائتمانى للبلاد.

وأرجعت الوكالة التخفيض إلى تصاعد مخاطر التمويل فى ظل أن التقدم البطيء فى إصلاحات نقدية وهيكلية أجل صرف تمويلات ثنائية ومتعددة الأطراف والتى تغطى احتياجات مصر التمويلية المرتفعة.

وذكرت أن تكلفة التأخير أدت إلى استمرار نقص العملة واتساع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار والسعر فى السوق السوداء، وأدى لتراجع التحويلات وانخفاض ثقة القطاع الخاص وكذلك معدل نموه.

ويتداول الدولار فى السوق السوداء عند 43 جنيها للدولار، فيما يتداول فى العقود الآجلة مدة عام عند ما بين 44.3 و44.8 جنيه للدولار.

وقالت إن النظرة المستقلة توازن بين مخاطر أن السلطات قد لا تكون قادرة على تمويل سدادات الديون المرتفعة أو حل نقص العملة وما بين احتمالية تسريع إصلاحات رئيسية بما يساعد فى تغطية الفجوة التمويلية.

ولم يكن القرار مفاجئًا، إذ توقع العديد من الجهات البحثية تلك الخطوة، وسعر السوق قبل أيام من الخفض السندات المصرية بسعر أقل، ليرتفع العائد عليها، وكذلك تكلفة التأمين على الديون السيادية.

ويرى باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك بى إن بى باريبا، إن مصر على كل حال لم يكن بمقدورها الوصول للأسواق العالمية، وهو وضع سيستمر للأشهر المقبلة فى ظل ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمستويات تتجاوز 15% فى المتوسط.

أضاف أن مصر قد يكون بوسعها فقط الوصول بطروحات صغيرة الحجم، وبطروحات مقومة بالعملات الآسيوية فقط.

وتداول عقود مبادلة المخاطر الائتمانية أجل 5 سنوات عند مستوى 18.65%، والعقود أجل عام عند 19.96%.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز، إنها قد تُخفض تصنيف مصر ما لم تتبن الإصلاحات الضرورية بما يخفض الاختلالات الاقتصادية ويحرر التمويلات، أو حال ارتفعت تكلفة الفوائد المرتفعة بالفعل.

بينما قد ترفع التصنيف حال خفضت مصر مستوى الديون واحتياجاتها الخارجية عبر تسريع الإصلاحات ودعم التنافسية والنمو والمخرجات المالية، بما يسمح بتجدد الدعم المالى الثنائى ومتعدد الأطراف.

أضافت أن تلك التمويلات تشمل دعم من الخليج الذى توقعت الوكالة أن يستمر، لكن مع تطور طبيعة التمويل الخليجى واتجاهه ليتطلب مزيدا من الشروط والمخرجات الاقتصادية، بات هناك ثقة أقل فى الحصول على التمويل فى الوقت المناسب لتغطية فجوات التمويل الخارجى.