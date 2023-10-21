صفقات الغاز طويلة الأمد تُظهر فجوةً في أهداف أوروبا المناخية

MENAFN - Al-Borsa News) بعد يومين من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيضغط من أجل التخلص التدريجي من معظم أنواع الوقود الأحفوري على مستوى العالم قبل 2050، وقَّعت شركة“شل” اتفاقاً مدته 27 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر لصالح لهولندا.

هذه ليست الصفقة الأولى التي تمتد لعقود لإمداد الكتلة بالوقود الملوث بعد الموعد النهائي المستهدف، ففي الأسبوع قبل الماضي وقَّعت“توتال إنرجيز” الفرنسية عقداً مماثلاً.

ويسلط الاتفاقان الضوء على التحدي المتمثل في التوفيق بين طموح الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وحاجته إلى ضمان أمن الطاقة بعد الأزمة التاريخية التي حدثت العام الماضي.

قال كريستيان إيغنهوفر، كبير الباحثين في مركز دراسات السياسة الأوروبية:“شركات الطاقة تراهن فيما يبدو على أن أوروبا ستحتاج إلى غاز أكثر مما يتوقعه الساسة”.

وفي حين قطعت أوروبا خطوات واسعة في استبدال واردات الغاز الروسي الرخيص الذي كان يستخدم لإدارة عجلة اقتصادها-في الأغلب عن طريق شراء غاز مسال من الوقود من أماكن مثل الولايات المتحدة أو قطر-فقد ثبت أن البدء في انتقالها إلى بدائل أنظف بات أمر صعب.

أعطت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة الأولوية لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة بعد أن أكد الغزو الروسي لأوكرانيا حاجة أوروبا إلى مصادر مستقلة للطاقة، والتي تنطوي أيضاً على أضرار أقل للبيئة.

لكن تكاليف الاقتراض المرتفعة وعدم اليقين بشأن الجدوى التجارية لبعض التقنيات أدت إلى توقف الاستثمارات، وهو ما أثار تساؤلات حيال إمكان تحقيق أوروبا الأهداف المناخية. فلدى الاتحاد الأوروبي هدف ملزم يتمثل في خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري 55% على الأقل بحلول 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، وعدم إنتاج أي انبعاثات صافية بحلول منتصف القرن.

تقنيات إزالة الانبعاثات

وافق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على التخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري“بلا هوادة”، مما يعني أن البلدان لا يمكنها حرق الفحم والغاز والنفط إلا إذا استخدمت التكنولوجيا لإزالة الانبعاثات الناتجة عنها، مثل احتجاز الكربون وتخزينه. هذه الأساليب ماتزال محدودة النطاق حالياً.

وسيشكل هذا الشرط جزءاً من قدرتها التفاوضية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) هذا العام في دبي.

قال تيم ماكفي، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ:“عقود توريد الغاز الطويلة الأجل بين المنتجين والمشاركين في السوق لا تجعل الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الطبيعي، لأنها لا تلزمه بالضرورة باستهلاكه محليا”.

وبموجب الصفقتين الموقعتين مع“شل”، ستسلم“قطر للطاقة” ابتداء من 2026 ما يصل إلى 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى محطة“غيت” (Gate) للواردات في روتردام لمدة 27 عاماً.

وستتدفق الكمية نفسها إلى فرنسا، التي تراجعت عن صفقات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل العام الماضي، عندما أحيت اتفاق التوريد مع منتج أميركي كانت قد ألغته في 2020.

وفي حين لا توجد حالياً حدود قانونية للشركات الخاصة لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل، فإن بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق من أن الصفقات تُظهر أن كبار المشترين يرون مستقبلاً مشرقاً للغاز رغم رهانات التكتل على مصادر الطاقة المتجددة.

ويقول مراقبون آخرون إن نجاح التحول إلى الطاقة النظيفة سيشكل خطراً على الشركات المعنية.

قال ماتياس باك، مدير منطقة أوروبا في مركز أبحاث“أغورا إينرغيفنده” (Agora Energiewend) :”الاستثمارات الخاصة في صفقات الغاز الأحفوري لما بعد منتصف القرن مُعرَّضة لخطر التوقف، خاصة أن هناك العديد من التساؤلات تتعلق بمدى توفر احتجاز الكربون وتخزينه في المستقبل وكلفته”.

وفي الوقت نفسه، تسارع قطر للعثور على عملاء والاستفادة من المخاوف المتزايدة بشأن أمن الطاقة لإبرام المزيد من الصفقات الطويلة الأجل.

وقد استثمرت عشرات المليارات من الدولارات لزيادة الإنتاج 64% بحلول 2027.

وبينما كانت الشركات الأوروبية مترددة في بادئ الأمر تجاه إبرام صفقات طويلة الأجل، اشترت“شل” أسهما في مشروعات رئيسية للغاز الطبيعي المسال القطرية، كما أن“إيني” الإيطالية هي أيضاً من المساهمين، ولم تعلن الأخيرة بعد عن صفقة مماثلة.

من المحتمل أن تكون الشركات قد أبرمت اتفاقات الغاز الطبيعي في الوقت المناسب بينما يسعى الاتحاد الأوروبي بلا هوادة إلى حظر صفقات توريد الوقود الأحفوري لما بعد 2049.

وتتفاوض الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي على مشروع قانون يغطي هذه القضية، ومن المتوقع اتخاذ القرار بخصوص شكله النهائي قبل نهاية العام الجاري.

وفي المقابل، تستبعد شركات طاقة أوروبية أخرى إبرام مثل هذه الصفقات الطويلة في ضوء الأهداف المناخية للمنطقة. فشركة“يونيبر” (Uniper) الألمانية ليست مستعدة لإبرام عقود توريد تستمر حتى عام 2050، وفقاً لمتحدث باسمها.

يعترف صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي بأن بعض الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ستحتاج إلى الوقود الأحفوري لفترة أطول وسيتعين عليها الاعتماد على تقنيات إزالة الانبعاثات، لكنهم يؤكدون على ضرورة عدم استخدام هذه التقنيات لتأخير العمل المناخي في القطاعات التي تتوفر فيها البدائل الفعالة.

وثمة دلائل على أن المشترين الأوروبيين بدأوا في تبني مثل هذه البدائل، بحسب الرئيسة التنفيذية لمجموعة“وودسايد إنرجي غروب” ( Woodside Energy Group) ميغ أونيل، إذ قالت إنه على الرغم من أن عقود الغاز الطويلة الأجل لا تزال سارية،“فلا أحد يقول إنه غير مهتم بأنواع الوقود الأخرى في المستقبل”، حيث يطلب المشترون أيضاً احتجاز الهيدروجين والأمونيا والكربون وتخزينها.

مجال محدود للمناورة

مع ذلك، فإن الحاجة العاجلة لتأمين إمدادات الطاقة لا تترك للمشترين سوى مجال محدود للمناورة لأن مصادر الطاقة المتجددة ليست قادرة بعد على سد الفجوة، وفق بيتر كلارك، نائب الرئيس الأول للغاز الطبيعي المسال العالمي في“إكسون موبيل”.

وقال في منتدى معلومات الطاقة في لندن يوم الأربعاء:“أحد الدروس التي آمل أن نتعلمها من الأزمة الجيوسياسية الحالية هو أن وجود إمدادات كافية من الطاقة وأمنها لتلبية احتياجات الإمدادات أمر بالغ الأهمية. لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، ولكن يمكننا بالتأكيد الاستعداد للأوقات الصعبة”.





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