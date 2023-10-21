كيف ترى ستاندرد أند بورز الاقتصاد المصرى؟

قالت وكالة ستاندرد أند بورز، إن مصر ستسدد ديونها التجارية المستحقة العام المالى الحالى، وبالبالغة مليارى دولار أصل ديون ومثلها فوائد، بالكامل وفى الوقت المحدد.

وقدرت الوكالة، أن القطاعات الاقتصادية جميعا فى مصرعليها سداد 19 مليار دولار أصول الديون العام المالى الحالى بينها 9.5 مليار دولار على الحكومة العامة، يستحوذ صندوق النقد وحده على 48% من أصول الدين المستحقة على الحكومة، وبقية المؤسسات الدولية على 19%، ومن المرجح تمديد أجزاء كبيرة منه.

ورغم ذلك خفضت الوكالة تصنيف مصر طويل الأجل لمصر إلى -B مقابل B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع تثبيت التصنيف قصير الأجل عند B، وخفضت تصنيف التحويل والقدرة على تغيير العملات إلى -B مقابل B.

أوضحت أن ذلك بسبب التأخر فى إجراء الإصلاحات النقدية والهيكلية بما أجل صرف دفعات من اتفاقات تمويلية ثنائية ومن مؤسسات متعددة الأطراف كانت ضرورية لتغطية الاحتياجات التمويلية المرتفعة لمصر.

وشملت ضريبة التأخير نقص العملة الأجنبية وفجوة متسعة بين سعرى الدولار فى السوقين الرسمى وغير الرسمى، وانخفاض التحويلات وتراجع ثقة القطاع الخاص وأيضًا النمو، وتدهور مركز صافى الأصول الأجنبية للبنوك ذات الأهمية النظامية.

وقالت الوكالة، إن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بين مخاطر أن السلطات قد لا تكون قادرة على سداد الديون المرتفعة وبين احتمالية أن الحكومة قد تسرع الإصلاحات بما يساهم فى سد فجوة التمويل الكبيرة.

أوضحت أنها قد تُخفض تصنيف مصر ما لم تتبن الإصلاحات الضرورية بما يخفض الاختلالات الاقتصادية ويحرر التمويلات، أو حال ارتفعت تكلفة الفوائد المرتفعة بالفعل.

بينما قد ترفع التصنيف حال خفضت مصر مستوى الديون واحتياجاتها الخارجية عبر تسريع الإصلاحات ودعم التنافسية والنمو والمخرجات المالية، بما يسمح بتجدد الدعم المالى الثنائى ومتعدد الأطراف.

أضافت أن تلك التمويلات تشمل دعم من الخليج الذى توقعت الوكالة أن يستمر، لكن مع تطور طبيعة التمويل الخليجى واتجاهه ليتطلب مزيد من الشروط والمخرجات الاقتصادية، بات هناك ثقة أقل فى الحصول على التمويل فى الوقت المناسب لتغطية فجوات التمويل الخارجى.

وأشارت إلى أن خدمة الديون المرتفعة و70% منها للديون المحلية، تحدى كبير لاستدامة الدين إذ باتت فاتورة الفوائد تستحوذ على 40% من إيرادات الحكومة بما يحجم المساحة المالية اللازمة لتقديم دعم إضافى للأسر المصرية.

وقالت الوكالة، إن انعدام الشفافية بشأن مصادر التمويل، واستمرار استيراد المكونات للمشاريع القومية يقيد قدرتها على تقدير انعكاسه على الدين العام وميزان المدفوعات.

أوضحت أن التكلفة والمعاملة التفضيلية فى الاستيراد للمشاريع القومية ذات المكونة الأجنبى المرتفع أثارت تساؤلات حول استراتيجية مصر الاقتصادية ومصادر التمويل خارج الموازنة، لكنها ذكرت أن قرار وقف العمل بالمشروعات التى لم يصل نسبة اكتمالها إلى 50% أو التى بها مكون أجنبى مرتفع سيدعم الوضع الخارجى لمصر.

أضافت أنه رغم أن أسباب مصر فى تأجيل سعر الصرف يسهل فهمها فى الإطار السياسى والاقتصادى فى ظل ترجيح السلطات تكوين احتياطيات قوية قبل تحرير سعر الصرف لمنع تقلبه، لكن التأخير له تكلفة مرتفعة.

وتوقعت أن يؤدى خفض الجنيه إلى وصوله لمستويات السوق الموازية حول 42 جنيها للدولار، وبعد ذلك سيسمح المركزى للجنيه أن يكون أكثر مرونة للصدمات الخارجية، ليسجل 44 جنيها فى العام المالى المقبل و46 جنيها العام المالى 2025/2026.

وقالت إن التضخم المرتفع سيتسبب فى رفع البنك المركزى للفائدة، وزيادة تكلفة خدمة الدين على الأقل فى المدى القصير.

أوضحت أن الحرب فى غزة وإغلاق حقل تمار للغاز القريب من القطاع أدى إلى خفض الواردات يوميًا من 800 مليون قدم مكعبة إلى 650 مليون قد بما خفض قدرة مصر على تلبية الطلب المحلى والتوجه للتصدير، كما أنه قد يؤدى لانخفاض عدد السياح.

وتوقعت نمو الاقتصاد المصرى 4% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة رغم ترجيحها أن تظل تلك التوقعات مرهونة بسعر الصرف واتجاه التضخم.

أوضحت أنه فى ظل أزمة العملة سيتباطأ الاقتصاد إلى 3.5% العام المالى الحالى مقابل 4% العام المالى السابق على أن يرتفع إلى 3.8% العام المالى المقبل.

أضافت أن الإنشاءات والطاقة سيكونا القطاعين الأساسين للنمو بجانب الاتصالات والتكنولوجيا، تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن مصر أحرزت تقدم فى ملف بيع حصص بالشركات المملوكة للدولة ووصلت لمستهدف العام المالى الحالى، والتدفقات البالغة 2.5 مليار دولار يتم صرفها تدريجيًا عقب انتهاء المستثمرين من الفحص النافى للجهالة.

وقالت إنه لذلك كانت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر عند أعلى مستوى لها عند 10 مليارات دولار العام المالى الماضى متوقعة أن تستقر عند المستويات نفسها العام المالى الحالى، مع سعى الحكومة لإتمام بيع أصول بقيمة 4.6 مليار دولار.

أوضحت أن قمة المناخ ساهمت فى زيادة إيرادات السياحة خلال العام المالى الماضى، وأن زيادة أعداد السياح من إيطاليا وألمانيا عوًض انخفاض السياح الروس والأوكران.

وقالت إن التدفقات الأجنبية لقطاع السياحة احتفظت بمعظمها الكيانات التجارية فى ظل عدم اليقين بشأن سعر الصرف، وتوقعت أن يستمر دعم الخليج لمصر خاصة أن عدم استقرارها يهدد استقرار بقية المنطقة، وقالت إن ما حدث من دعم بعد بضعة أسابيع من حرب روسيا وأوكرانيا وإيداع دول الخليج لنحو 13 مليار دولار بالبنك المركزى دليل على ذلك.

ورجحت أن يدعم الخليج مصر باتفاقيات موجهة أكثر نحو التجارة كما فعلت الإمارات فى اتفاقية مبادلة العملة، وكذلك آلية تمويل استيراد القمح.

وقالت إن مرونة سعر الصرف ستبقى عجز الحساب الجارى متواضعًا، فى ظل أن ارتفاع الدولار يحجم الواردات ويدعم الصادرات، لكنه سيكون أعلى من مستوى 1.2% من الناتج المحلى الذى سجله العام المالى الماضى فى ظل القيود على الاستيراد، ليبلغ 2.7% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكنه أقل من 3.5% من الناتج المحلى فى عام 2021/2022.

وتوقعت أن تكون صافى التدفقات للحساب المالى والرأسمالى أكثر من كافية لتغطية عجز الحساب الجارى لما يسمع لاحتياطيات المركزى للارتفاع إلى 38 مليار دولار بحلول العام المالى 2025/2026.

وقالت إن البنك المركزى لا يتدخل فى سعر الصرف لكن عوضًا عن ذلك البنوك تلقت الصدمة عبر تسييل أصولها الأجنبية والاقتراض من الخارج وفى حالة التعويم ستتأثر قواعدها الرأسمالية بتضخم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.

وأشارت إلى أن مؤشرهم للاحتياطيات القابلة للاستخدام الذى تطرح منه الاحتياطى الودائع بالعملة الأجنبية من الاحتياطيات سيتراجع إلى 14.82 مليار دولار العام المالى الحالى مع الزيادة المتوقعة فى الودائع بالعملة الأجنبية وبالتالى الاحتياطيات.

وقدرت أن القطاع المصرفى وعلى رأسهم البنوك الحكومية يحملون 60% من الدين الحكومى المحلى وأن البنك المركزى يحمل نحو 10% أخرى، وفى ظل ما يتمتعون به من سيولة سيكونوا قادرين على تمويل الحكومة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع عجز الموازنة إلى 7% من الناتج المحلى خلال فترة التوقعات حتى العام المالى 2026 بعدما انخفض إلى 5.8% فى العام المالى 2023.

وأشارت إلى أنه رغم التحديات ستظل الحكومة تحقق فائض أولى قدرته فى حدود 1% من الناتج المحلى ما بين العام المالى الحالى والعام المالى 2026، لكنه أقل بكثير من توقعات الحكومة عند 2.5%.

ورجحت أن يتراجع الدين العام إلى 89.8% من الناتج المحلى العام المالى الحالى مقابل 95.2% العام المالى الماضى، على أن يصل إلى 79.4% العام المالى 2025/2026.

وقدرت أن التضخم سيتراجع إلى 22% فى المتوسط خلال العام المالى الحالى على أن يسجل 15% العام المالى المقبل و10% العام المالى 2025/2026.

بدوره قال محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة ((ستاندرد آند بورز)) التى قررت خفض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة ((B)) إلى درجة ((-B)) مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتمانى السيادى على المدى القصير عند درجة ((B)).

أضاف الوزير، أن مؤسسة ((ستاندرد آند بورز ))، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف ((قصير الأجل))، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالى.

أضاف الوزير، أن مؤسسة ((ستاندر آند بورز)) أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادى لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج ((الطروحات)) خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد فى زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالى والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة ((ستاندرد آند بورز)).