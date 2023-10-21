أفضل 10 أدوات تستخدمها الشركات اليوم في تحليل الأعمال لنتعرف عليها

MENAFN - Al-Anbaa) خلال السنوات القليلة الماضية، اكتسب تحليل الأعمال أهمية كبيرة بسبب ابتكار أدوات وتقنيات متقدمة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في مجال إدارة الأعمال حيث استفاد محللو الأعمال من تقديم أفضل النتائج والحلول لمختلف المؤسسات.- بدءا من إدارة مستوى الخدمة إلى إدارة سلسلة التوريد وتخطيط موارد المؤسسات إلى إدارة علاقات العملاء، أضحى حجم البيانات التي تولدها هذه التطبيقات السحابية اليوم هائلا، ويزداد هذا الحجم يوميا بشكل رهيب.- لاسيما أن هذه البيانات تلعب دورا حاسما في عملية صنع القرارات في أي مؤسسة أو مشروع، ولكن السؤال هنا كيف يمكن أن تستفيد الشركات من ملايين - بل وحتى مليارات - البيانات التي تمتلكها دون وجود الوقت أو الجهد أو المال الكافي لتحليلها!- لحسن الحظ هناك ما يسمى أدوات تحليل البيانات التي تصنعها أفضل الشركات العالمية، بحيث تتمثل وظائف أدوات التحليلات الإحصائية هذه في توفير الكثير من الميزات التي تساعد محللي البيانات - سواء المبتدئون أو المحترفون - على جمع أفضل البيانات وتحليلها بجودة وكفاءة عالية.ما هي أدوات تحليلات الأعمال؟- تتضمن الأدوات التي يستخدمها محللو الأعمال مجموعة متنوعة من برامج التطبيقات التي تلتقط البيانات الكمية والنوعية من أنظمة الأعمال المختلفة وتدمجها معا.- وبهذه الطريقة، يمكن للمحللين مراجعة البيانات وتحليلها لتمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاء.- تنشر معظم الشركات مزيجا من برامج تحليل الأعمال، بما في ذلك الأدوات الإحصائية والنمذجة التنبؤية وأدوات استخراج البيانات.- توفر هذه التطبيقات البرمجية لتحليلات الأعمال للمؤسسات نظرة شاملة على الرؤى الرئيسية التي تعمل على تحسين الكفاءة والإنتاجية والربحية.الـ 10 أدوات لتحليل الأعمال الأكثر استخداماً

1- برنامج ساس لإدارة البيانات والتحليلات (SAS BA)- كلمة ساس SAS هي اختصار لثلاث كلمات (Statistical Analysis System) والتي تعني نظام التحليل الإحصائي.- تمكن قدرات تحليلات النص عالية الجودة لبرنامج ساس المستخدمين من فحص البيانات النصية غير المنظمة وتحويلها إلى معلومات ذات صلة يمكن للمحللين استخدامها لاكتشاف رؤى الشركة.- كما تتنبأ منصة تحليلات الأعمال المتطورة أيضا بالاتجاهات المستقبلية من المعلومات التي يتم جمعها من البيانات الضخمة.2- كليك فيو (QlikView)- تعد هذه الأداة من أكثر الأدوات المفضلة لتحليلات الأعمال بسبب ميزاتها الفريدة، مثل التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع والمعالجة داخل الذاكرة، مما يسهل تقديم تقارير تحليلات الأعمال فائقة السرعة.- تتيح كليك فيو للمستخدمين تصور علاقات البيانات باستخدام ألوان محددة للبيانات ذات الصلة وغير ذات الصلة مع ارتباط البيانات الذي يتم الاحتفاظ به تلقائيا، مضغوطا إلى 10% من حجمه الأصلي.3- بورد (Board)- يتصدر بورد قائمة أدوات برمجيات محلل الأعمال الأعلى تقييما بسبب نموذج تحليلات الأعمال الرائد في الصناعة الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء تقارير ولوحات معلومات تفاعلية وبديهية لتحليلات الأعمال.- تدمج منصة تحليلات الأعمال القابلة للتطوير بشكل كبير الأدوات التحليلية الأفضل في فئتها للأعمال، بما في ذلك مجموعة إحصائيات قوية.- ويمكنها أيضا دعم التحليل الدقيق للسيناريوهات والتنبؤ بها من خلال معالجة البيانات المقدمة للسيناريوهات.4- سبلانك (Splunk)- هي واحدة من أدوات تحليل الأعمال الأكثر استخداما في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.- تم إطلاق سبلانك في البداية لمعالجة البيانات، وقد أدخل عليها مجموعة من الميزات المتطورة على مر السنين، بما في ذلك واجهة ويب سهلة الاستخدام وخيارات تصور مختلفة.5- سيسينس (Sisense)- سيسينس واحدة من أشهر أدوات برامج تحليل الأعمال وتتضمن وظائف تحليل النصوص الديناميكية والقوية.- تستخدم منصة تحليلات الأعمال لغة مفتوحة المصدر للإحصاءات الحسابية.- وتمكن المستخدمين من إجراء تحليل وتصور مكثفين للبيانات المعقدة، مما يعزز القرارات القائمة على البيانات ويحسن التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.6- مايكروستراتيجي (Microstrategy)- يعد مايكروستراتيجي من أحدث أدوات تحليل الأعمال، والتي تتضمن قدرات تحليلية وإحصائية ثاقبة تمكن من التنبؤ بالاتجاهات في الوقت الفعلي.- يدمج البرنامج قدرات تحليلية فائقة تسمح بمعالجة البيانات النصية غير المهيكلة دون عناء.- كما يمكن المستخدمين من إنشاء تقارير تحليلات الأعمال ومشاركتها من أي مكان وعلى أي جهاز.7- نايم (KNIME)- في عام 2004، قام فريق من مهندسي البرمجيات الخبراء من جامعة كونستانز في ألمانيا، بتطوير منصة نايم المبتكرة لتحليلات الأعمال.- وتشتهر المنصة بأنها واحدة من أفضل برامج تحليل الأعمال عالية الأداء، من خلال نهجها الفريد في نقل البيانات.- وهي تسهل المكونات المتنوعة للتعلم الآلي واستخراج البيانات التي تدعم التحليل المستمر والبرمجة المرئية وتقرير تحليلات الأعمال السلس.8- دونداس بي آي (Dundas BI)- يوفر دونداس بي آي تحليلات آلية وتنبؤات بالاتجاهات ولوحة تحكم عالية المستوى تساعد المستخدمين على تصور البيانات وإنشاء تقارير تحليلات الأعمال من خلال ميزات السحب والإفلات سهلة الاستخدام.9- تيبكو سبوت فاير (TIBCO Spotfire)- تقدم تيبكو سبوت فاير، المعترف بها كواحدة من أكثر الأدوات تقدما لتحليلات الأعمال، حلول تحليلات قوية وآلية تسمح لمحترفي البيانات بتشغيل تقارير وتحليلات الأعمال على مدى فترة زمنية محددة.- ساهمت أحدث ترقية لمنصة سبوت فاير في تحسين قدرات التحليل الإحصائي والقدرة على تحليل البيانات غير المهيكلة القائمة على النص.10- تابلو لتحليلات البيانات الضخمة (Tableau Big Data Analytics)- أجمع الخبراء على أن أداة تابلو من أفضل برامج تحليل الأعمال، نظرا لقدراته الديناميكية والمتطورة لتحليل النص غير المنظم.- تمكن منصة تحليلات الأعمال من تابلو، والتي تتضمن أدوات إحصائية قوية وموثوقة، المستخدمين من إجراء تحليل متعمق لشبكات التواصل الاجتماعي، والتنبؤ بالأنماط بناء على البيانات الحالية والسابقة.