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أيهما أفضل لك دفع الحد الأدنى على بطاقتك الائتمانية أم دفع الرصيد بالكامل؟

10/21/2023 11:04:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كل شهر، عندما تصل فاتورة بطاقتك الائتمانية، لديك خيار «دفع رصيد بطاقتك بالكامل» أو سداد الحد الأدنى المطلوب فقط للدفع.
وفيما قد يبدو من الأسهل - أو حتى من الحكمة المالية - دفع الحد الأدنى المطلوب للدفع فقط، إلا أن هذا القرار يمكن أن يكلفك الكثير لاحقا، إذ إن أي رسوم لا يغطيها الحد الأدنى للأقساط ستبدأ في جلب الفوائد والرسوم، مما قد يؤدي بسرعة إلى ديون دائمة، نظرا لأسعار الفائدة المرتفعة اليوم.
وتلخيصا، فإن دفع رصيدك بالكامل كلما استطعت هو أفضل طريقة لتجنب الفوائد المكلفة تماما. وأي مبلغ إضافي عن الحد الأدنى كل شهر يمكن أن يقطع شوطا طويلا في مساعدتك على تجنب ديون بطاقة الائتمان الدائمة.
وإذا كنت تسدد الحد الأدنى من الدفعات، أو كنت تفكر في القيام بذلك عند استحقاق دفعتك التالية، فإليك كيفية تحقيق أقصى استفادة من الموقف لحماية أموالك وائتمانك على المدى الطويل - وما يجب معرفته حول الحد الأدنى من الدفعات اليوم.
كيف يعمل الحد الأدنى للدفع ببطاقة الائتمان؟
الحد الأدنى للدفع ببطاقة الائتمان هو الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب عليك دفعه بحلول تاريخ الاستحقاق للحفاظ على حسابك في وضع جيد. إن دفع الحد الأدنى على الأقل سيساعدك أيضا على تجنب رسوم وعقوبات التأخر في السداد.
ويمكنك تحديد الحد الأدنى لمبلغ الدفع الخاص بك في كشف حساب بطاقتك الائتمانية أو من خلال حسابك المحمول أو عبر الإنترنت. عادة، سيتم إدراج رصيد كشف حسابك والرصيد الإجمالي والحد الأدنى للمبلغ المستحق في أعلى كشف حسابك الشهري.
كيف يتم حساب الحد الأدنى للدفع الخاص بي؟
عادة ما يكون الحد الأدنى للدفعة عبارة عن نسبة مئوية من إجمالي الرصيد مع إضافة أي فوائد أو رسوم أو مدفوعات متأخرة السداد. إذا كان رصيدك الإجمالي أقل من مبلغ معين، فقد تكون مدينا للرصيد الإجمالي كحد أدنى.
يمكن أن يختلف الحد الأدنى للمدفوعات وفقا لجهة إصدار بطاقتك الائتمانية أو دولتك.
وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، وتحديدا بطاقات «كابيتال وان». تتمتع كل من بطاقة «Capital One Quicksilver Cash Rewards» الائتمانية، وبطاقة «Capital One Platinum» الائتمانية، وبطاقة «Capital One Venture X Rewards» الائتمانية، من بين بطاقات أخرى، بنفس حساب الحد الأدنى للدفع.
فإذا كان رصيدك أقل من 25 دولارا، فإن الحد الأدنى للدفع هو هذا المبلغ الإجمالي. إذا كان رصيدك يزيد على 25 دولارا، فإن الحد الأدنى للدفع هو 25 دولارا أو 1% من رصيدك بالإضافة إلى الفائدة الجديدة ورسوم الدفع المتأخر، أيهما أكبر. تتم أيضا إضافة أي مبلغ فات موعد استحقاقه إلى الحد الأدنى للدفعة الشهرية.
ولدى شركات بطاقات الائتمان الأخرى حسابات مماثلة للحد الأدنى للدفع.

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