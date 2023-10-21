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تشجيع الاستثمار تحدد رسم تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية

10/21/2023 11:04:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فهد الجارالله، قرارا بشأن رسوم طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية، قضى فيه بإضافة رسم مقابل طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية إلى قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالقرار رقم 182 لسنة 2022.
ووفقا للمادة الثانية من القرار جاءت قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر كما يلي: 300 دينار لكل من طلب ترخيص شركة تجارية، وترخيص لفرع شركة أجنبية، وترخيص لفتح مكتب تمثيل لشركة أجنبية، وطلب منح مزايا أوإعفاءات، وطلب تعديل الكيان الاستثماري، و2000 دينار لطلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية.
وتضمنت القائمة رسوما بـ 150 دينـــارا لإصـــدار الترخيص الاستثماري، ومثلها لتجديده، ومثلها لبدل مفقود أو بدل تالف للترخيص الاستثماري، فيما حددت رسوما بـ 30 دينارا لكل من مستخرج من الترخيص الاستثماري، وإصدار شهادة الإعفاء الجمركي، وتعديلها، وتجديدها، وبدل المفقود منها أو التالف، إلى جانب
30 دينارا لشهادة قيد في السجل الاستثماري، وبدل المفقود وبدل التالف، والمستخرج الرسمي منه، والتأشيـــر في السجـــل الاستثماري، وطلب شطب أو محو القيد من السجل، وشهادة نفيد بحصول الشطب أوالمحو من السجل، والشهادات والمستخرجات الأخرى.

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