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2 1 مليون بريطاني متخلفون عن سداد فواتيرهم

10/21/2023 11:04:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهر بحث مسحي جديد أنه يوجد في بريطانيا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، نحو 2.1 مليون عائلة متخلفة حاليا عن سداد المدفوعات الأساسية مثل فواتير الطاقة أو سداد القرض أو بطاقة الائتمان.
ووفقا لبحث جديد أجرته منظمة «ويتش»، ونشرته العديد من وسائل الإعلام في لندن، فقد قامت أكثر من نصف العائلات في بريطانيا (55%) بإجراء تغييرات لتغطية الإنفاق الأساسي مع استمرارهم في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة، وقد شمل ذلك تقليص الضروريات، أو الاعتماد على المدخرات، أو بيع الممتلكات أو الاقتراض، ويمثل هذا زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 44% التي شوهدت قبل عامين.
وبحسب البحث، قال أحد الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع «الطعام على وجه الخصوص يصبح أكثر تكلفة في كل مرة أتسوق فيها، لقد كنت أستكمل دخلي بالمدخرات، لكن مدخراتي تتضاءل».
وأضاف البحث أن ثمانية من كل 10 أشخاص ممن يعتقدون أن أوضاعهم المالية الأسرية ستتدهور يشعرون أيضا بالسلبية تجاه مستقبل الاقتصاد.
وقالت الغالبية العظمى ممن شعروا بالتشاؤم بشأن أسعار أسرهم إنهم يعتقدون أن أسعار الوقود وفواتير المواد الغذائية سترتفع. ويتوقع أكثر من نصف البريطانيين أيضا أن يتدهور الاقتصاد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وذكرت إحدى المشاركات في الاستطلاع وهي في الستينيات من عمرها أن فواتير المرافق آخذة في الارتفاع، وتكلفة الغذاء آخذة في الارتفاع، وكذلك تكلفة الوقود، وكل شيء آخر تقريبا.
وقال مدير السياسات في منظمة «وتش» روكيو كونشا، بما أن الكثير من الناس يواجهون صعوبات مالية، فإننا ندعو الشركات في القطاعات الأساسية مثل مزودي الأغذية والطاقة والاتصالات إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة العملاء في الحصول على أسعار أفضل وتجنب التكاليف والرسوم غير الضرورية أو غير العادلة خلال هذه الأزمة.

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