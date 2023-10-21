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3 قطاعات من الوظائف يدعمها عصر الذكاء الاصطناعي

10/21/2023 11:04:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «التدمير الإبداعي» هو أحد المفاهيم الأساسية للاقتصاد الذي عرفه عالم الاقتصاد جوزيف شومبيتر عام 1942 بعملية الطفرة الصناعية التي تحدث ثورة مستمرة في البنية الاقتصادية من الداخل، من خلال تدمير البنية القديمة وخلق بنية أخرى جديدة، بطريقة مستمرة، وهذا يعني حتما أن الوظائف القديمة ستختفي، ولكن نظرا لأن التدمير الإبداعي مدعوم بالابتكار، فهذا يعني أيضا ظهور وظائف جديدة.
وليس سرا أن أكبر ابتكار في هذا العقد هو الذكاء الاصطناعي، ما يطرح تساؤلات حول ما هي الوظائف التي يمكن أن يخلقها الذكاء الاصطناعي؟ ووفقا للورقة البحثية الجديدة للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «وظائف الغد: نماذج اللغة الكبيرة والوظائف»، هناك 3 مجالات رئيسية يمكن أن يتم فيها خلق فرص العمل وهي «المدربون» و«المفسرون» و«الداعمون»، ويمكن توصيف مهامهم كالتالي:
1- المدربون، وهم في الأساس الأشخاص الذين يطورون الذكاء الاصطناعي، ومنهم المهندسون والعلماء الذين يعملون على نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) التي تعتمد عليها أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل شات جي بي تي، إلا أن الأدوار المحددة في هذا المجال لا تنتمي فقط إلى المبرمجين الذين يصممون خوارزميات أكثر كفاءة.
ويقول تقرير وظائف الغد إن المهندسين الكهربائيين يمكن أن تتاح لهم فرص أكبر بفضل زيادة الطلب على الرقائق الدقيقة المخصصة لتدريب وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة، وتشمل وظائف «المدربين» الأخرى التي يمكن أن ينشئها الذكاء الاصطناعي مسؤولي الأنظمة الذين يقومون ببناء البنية التحتية للخوادم.
ويرى المنتدى إن ضمان حصول هذه الأنظمة على الطاقة التي تحتاجها سيكون أمرا بالغ الأهمية، لذلك يمكن أن تكون الوظائف في هندسة أنظمة الطاقة في ازدياد أيضا.
2- المفسرون، فيما يقوم المدربون بالعمل خلف الكواليس على الذكاء الاصطناعي، سيكون المفسرون في الواجهة للمساعدة في تسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ سيقومون بتصميم الواجهات التي تمكن الناس من التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، ويقول المنتدى إنه يمكن اعتبارهم «مصممي تجربة المستخدم» لنماذج اللغة الكبيرة، وقد يتذكر البعض أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأولى وكيف كانوا يضطرون إلى كتابة سلسلة من الأوامر الفنية الدقيقة في MS - DOS لبدء تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وبالمثل، لايزال العديد من نماذج اللغة الكبيرة اليوم تقنيا للغاية، مما يعني أنها ستحتاج إلى واجهات مصممة لجعلها في متناول عامة الناس، كما يقول المنتدى، ويمكن إشراك المفسرين في جعل نماذج اللغة الكبيرة تعمل مع أنواع مختلفة من مدخلات المستخدم، وقد يعمل البعض مع الأوامر المكتوبة، بينما يستجيب البعض الآخر للصوت المنطوق، ويمكن أن يتضمن العمل التوضيحي إنشاء خطط إدارة التعلم المصممة خصيصا لمهام معينة، ويقول تقرير وظائف الغد إن هذا قد يؤدي إلى نمو وظائف مساعدي الذكاء الاصطناعي أو المعلمين أو المدربين المتخصصين.
3- الداعمون، إذ سيتأكد الداعمون بشكل أساسي من استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بأفضل طريقة ممكنة، ومن المحتمل أن تكون هناك 3 أنواع رئيسية من الداعمين، وفقا لتقرير المنتدى، وهم منشئو المحتوى، وأمناء البيانات، ومسؤولو الأخلاقيات والحوكمة، ومنشئو محتوى «الهندسة السريعة» هي تخصص جديد يتضمن كتابة مطالبات نصية لجعل نماذج اللغة الكبيرة ينتج المحتوى الذي يريده المستخدم، وبنفس الطريقة التي نملي بها الكلمات التي نكتبها في غوغل فنتائج البحث التي نتلقاها، تحتاج نماذج اللغة الكبيرة إلى مطالبات خاصة لإنتاج النتائج المطلوبة.
ويقول المنتدى إن تحسين المطالبات سيسمح للجهات الداعمة للذكاء الاصطناعي بإنتاج محتوى متعمق بسرعة حول مواضيع مختلفة، وفي أي مجال، ويتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على إنتاج المقالات والكتب ومواد التدريس والتدريب، وحتى القصص الكاملة للأفلام والمسلسلات التلفزيونية وهي حقيقة أدت مؤخرا إلى إضراب كتاب السيناريو في هوليوود.
وتظهر الهندسة الفورية وظيفة «أمناء البيانات» خصوصا أن ما تضعه في الذكاء الاصطناعي هو مفتاح ما تحصل عليه منه بنفس القدر من الأهمية، فإن مدخلات نماذج اللغة الكبيرة هي مجموعات البيانات الكبيرة التي يتم تدريبهم عليها، وإذا لم تكن البيانات عالية الجودة، فلن تكون المخرجات عالية الجودة، إذ سيتم تكليف أمناء البيانات بالتأكد من أن نماذج اللغة الكبيرة لديها أفضل البيانات التي تدخل فيها.
ونظرا لأن معظم بيانات التدريب يتم تنسيقها من النص المنشور على الإنترنت، فإن التحقق من جودة البيانات ونزاهتها أمر بالغ الأهمية، وسيؤدي إلى تطوير القوى العاملة المتخصصة الخاصة بها، وهنا يبرز دور مسؤولو الأخلاقيات والحوكمة إذ يمكن أن تؤدي المشكلات المحيطة بجودة البيانات أيضا إلى مشاكل أخلاقية في استخدام الذكاء الاصطناعي، وقد يؤدي وجود لغة متحيزة في بيانات التدريب إلى قيام نماذج اللغة الكبيرة بإنتاج محتوى متحيز أو ضار أو غير أخلاقي، وسيكون مسؤولو الأخلاقيات والحوكمة مسؤولين عن التأكد من أن نماذج اللغة الكبيرة لا يتصرفون بهذه الطريقة.
وسيشمل ذلك اختبارا مكثفا للنظام قبل إصداره، ويمكن أن يؤدي إلى صعود مسؤولي السلامة والأخلاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن الممكن أيضا وجود مجال جديد تماما من التنظيم والقانون حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة، مما يؤدي إلى وظائف جديدة في هذه المجالات.
يشير تقرير وظائف الغد إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تنبؤات مؤكدة بنسبة 100% فيما يتعلق بالأدوار الجديدة التي قد تظهر مع اعتماد نماذج اللغة الكبيرة على نطاق واسع، لكنه يؤكد على أن أعلى نسبة نمو محتمل في الوظائف ستكون في الذكاء الاصطناعي ومتخصصي التعلم الآلي في السنوات الـ 5 المقبلة، مع توسع محتمل بنسبة 39%.
ويبشر أيضا بفرص نمو في مجالات مثل معلمي الجامعات والتعليم العالي، مع نمو بنسبة 10% - وهي حقيقة تم تسليط الضوء عليها أيضا في تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتتطلب وظائف مثل التدريس درجة عالية من التفاعل الشخصي، كما هو الحال في المجالات الأخرى المتوقع أن تشهد نموا في السنوات المقبلة، مثل أخصائي الرعاية الصحية.

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