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80 9 ألف إجازة لموظفي التجارة في عام

10/21/2023 11:04:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، أن موظفي وزارة التجارة والصناعة حصلوا على 255.8 ألف يوم إجازة في 2022، لنحو 80.9 ألف إجازة خلال العام. وتفصيليا، أظهرت البيانات أن الموظفين الرجال حصلوا على نحو 30% من تلك الإجازات بواقع 77.8 ألف يوما من بينها 74 ألف يوم إجازة للموظفين المواطنين و3618 يوم إجازة للموظفين غير الكويتيين.
وحصلت الموظفات على 70% من الإجازات الممنوحة في الوزارة خلال العام بواقع 177.98 ألف يوم، من بينها 117.6 ألف يوم إجازة للموظفات الكويتيات ونحو 60.37 ألف يوم للموظفات غير الكويتيات.

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