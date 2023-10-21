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إقبال كويتي متزايد على أعمال التسويق والصيرفة والفنادق والأغذية

10/21/2023 11:04:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء» عن أن هناك إقبالا كويتيا متزايدا على ممارسة أنشطة التسويق والصيرفة والفنادق والأغذية، إذ ظهر أن هناك 15 قطاعا تجاريا تستحوذ على 90% من تراخيص الأنشطة التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة للشركات والأفراد في الكويت، إذ بلغت قيمت التراخيص التجارية للأفراد والصادرة عن الوزارة لتلك الأنشطة نحو 2904 تراخيص من إجمالي 3244 ترخيصا صدرت عن الوزارة خلال 2022.
وتفصيليا، تصدر قطاع أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القائمة بنحو 567 ترخيصا تشكل نحو 17.5% من التراخيص الصادرة خلال العام، إذ تضمنت 526 ترخيصا لشخص طبيعي، و41 ترخيصا لشخص اعتباري.
وحل ثانيا تراخيص قطاع المنسوجات والكماليات التي استحوذت على 10.7% من التراخيص بواقع 347 ترخيصا من التراخيص الصادرة خلال العام بواقع 304 تراخيص للأشخاص الطبيعيين، و43 ترخيصا للأشخاص الاعتباريين، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الحرف البسيطة بواقع 314 ترخيصا من بينها 273 ترخيصا لأشخاص طبيعيين و41 ترخيصا لأشخاص اعتباريين.
وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع التسويق والصيرفة والفنادق بـ 265 ترخيصا من بينها 255 لأشخاص طبيعيين، و10 لأشخاص اعتباريين، وجاء خامسا قطاع الأغذية بـ 258 ترخيصا منها 200 لأشخاص طبيعيين، و58 لأشخاص اعتباريين، فيما جاء سادسا قطاع خدمات الأعمال التجارية بـ 236 ترخيصا من بينها 235 لأشخاص طبيعيين وترخيص لشخص اعتباريين.
وجاء قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية في المرتبة السابعة بـ 140 ترخيصا من بينها 122 ترخيصا لأشخاص طبيعيين، و18 ترخيصا لأشخاص اعتباريين، وحلت في المرتبة الثامنة أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح (حرف بسيطة) والخدمات المتصلة بها بواقع 118 ترخيصا من بينها 102 ترخيص لشخص طبيعي و16 ترخيصا لأشخاص اعتباريين.
وحل في المرتبة التاسعة قطاع الأثاث والأجهزة بـ 117 ترخيصا من بينها 110 تراخيص للشخص الطبيعي و7 تراخيص للشخص الاعتباري، وجاء في المرتبة العاشرة قطاع المقاولات (مكاتب) بواقع 97 ترخيصا جميعها لأشخاص طبيعيين، فيما جاء في المرتبة 11 أنشطة صناعة المنسوجات والملبوسات والجلود والخدمات المتصلة بها بـ 95 ترخيصا منها 91 ترخيصا لأشخاص طبيعيين و4 تراخيص لأشخاص اعتباريين.
وجاء قطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية في المرتبة الـ 12 بنحو 92 ترخيصا من بينها 87 ترخيصا لأشخاص طبيعيين و5 تراخيص لأشخاص اعتباريين، فيما جاءت أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها في المرتبة الـ 13 بواقع 90 ترخيصا من بينها 81 ترخيصا لأشخاص طبيعيين و9 تراخيص لأشخاص اعتباريين، وجاءت في المرتبة الـ 14 الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها بنحو 87 ترخيصا جميعها لأشخاص طبيعيين، وحل في المرتبة الـ 15 نحو 81 ترخيصا لأشخاص طبيعيين في قطاع أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها.

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