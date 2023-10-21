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توظيف 135 مواطنا في القطاع النفطي

10/21/2023 11:04:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن أسماء المقبولين من قائمة الاحتياط من المجتازين لاختبارات التوظيف في القطاع النفطي والبالغ عددهم 135 كويتيا.
وذكرت شركة البترول الوطنية أن الموظفين الجدد من حملة الشهادات الجامعية لتخصصات الهندسة والعلوم في إعلان توظيف سبتمبر 2022، وسيتم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية اليوم الأحد. ووفقا لمصادر مسؤولة لـ«الأنباء»، فإن «البترول الوطنية» قامت بتنفيذ قرعة توزيع الموظفين في سبتمبر الماضي وتم تحديد جهات العمل.

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