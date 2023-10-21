توظيف 135 مواطنا في القطاع النفطي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن أسماء المقبولين من قائمة الاحتياط من المجتازين لاختبارات التوظيف في القطاع النفطي والبالغ عددهم 135 كويتيا.
وذكرت شركة البترول الوطنية أن الموظفين الجدد من حملة الشهادات الجامعية لتخصصات الهندسة والعلوم في إعلان توظيف سبتمبر 2022، وسيتم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية اليوم الأحد. ووفقا لمصادر مسؤولة لـ«الأنباء»، فإن «البترول الوطنية» قامت بتنفيذ قرعة توزيع الموظفين في سبتمبر الماضي وتم تحديد جهات العمل.
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