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هويات مقروءة إلكترونيا لطواقم الطائرات

10/21/2023 11:04:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باهي أحمد
تتجه الإدارة العامة للطيران المدني لتطوير نظام إصدار هويات طاقم الطائرة، إذ تطرح في هذا الصدد ممارسة متخصصة لتطوير وصيانة نظام إصدار هويات طاقم الطائرة مقروء إلكترونيا، يأتي ذلك إلى جانب ممارسة أخرى لتطوير وصيانة البوابة الإلكترونية وملحقاتها في الإدارة، فضلا عن ممارسة ثالثة تتعلق بخدمة الصيانة نظام إرسال الرسائل النصية لدى الإدارة.
وفي سياق آخر، طلبت الإدارة العامة للطيران المدني من الجهاز المركزي للمناقصات العامة التعاقد المباشر لتوفير الدعم التشغيلي والفني لأنظمة إدارة الحركة ونظام الاتصالات الخاص بالمراقبة الجوية في مطار الكويت مع إحدى الشركات بمبلغ إجمالي 2.16 مليون دينار، وذلك استنادا إلى المادة 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار أمر المباشرة. وأرجأ جهاز «المناقصات» البت في الأمر وأحاله إلى القطاع الفني للمزيد من الدراسة.

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