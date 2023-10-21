الخليج يقفز بأرباحه 18% إلى 53 8 مليون دينار في 9 أشهر



جاسم بودي: نتائج الربع الثالث تظهر تقدماً قوياً وتعزز مكانة البنك كإحدى المؤسسات المالية الرائدة

«البنك» يواصل التزامه برؤية طويلة الأمد تستهدف تعزيز النمو المستدام وتحقيق عوائد مجزية لمساهميه

التصنيفات الائتمانية الجيدة من قبل الوكالات العالمية تعكس الأداء المالي القوي وجدارة البنك الائتمانية 90 % من المعاملات تتم حالياً عبر القنوات الإلكترونية بما يتماشى مع إستراتيجية التحول الرقمي الشاملة

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مسجلا صافي ربح بلغ 53.8 مليون دينار، بزيادة بمقدار 8.1 ملايين دينار أو 18% مقابل صافي ربح بلغ 45.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2022.وتعزى الزيادة في صافي ربح البنك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7% أو7.3 ملايين دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ونتيجة لذلك، نمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6% أو 7.8 ملايين دينار لتصل إلى 140.1 مليون دينار، كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 8% لتصل إلى 75.2 مليون دينار لنفس الفترة.وبالتالي، تحسن العائد على الأصول للبنك من 0.9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 1.0% لنفس الفترة من عام 2023، وشهد العائد على حقوق المساهمين نموا من 9.0% إلى 10.0%.وسجل البنك في الربع الثالث من عام 2023 صافي ربح بلغ 18.0 مليون دينار، بزيادة نسبتها 17% مقابل الربع الثالث من عام 2022. وبلغت الإيرادات التشغيلية 47.9 مليون دينار للربع الثالث من عام 2023، بزيادة نسبتها 2% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغت الأرباح التشغيلية 25.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 سبتمبر 2023، على غرار العام السابق، وبالإضافة إلى ذلك، لايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 470% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 311 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2023، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 190 مليون دينار، ولذلك فإن البنك يتمتع بمستويات جيدة جدا من المخصصات الإضافية بلغت 120 مليون دينار بما يفوق المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.وكما في 30 سبتمبر 2023، فقد بلغ إجمالي الموجودات ٧ مليارات دينار في حين بلغت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 5.2 مليارات دينار، وبلغت حقوق المساهمين 740 مليون دينار وبلغ إجمالي الودائع 5.1 مليارات دينار عن نفس الفترة.وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابي للبنك ما نسبته 13.6% كما في 30 سبتمبر 2023، أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.8% أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 14%.أداء متميزوتعليقا على النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، صرح جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلا: سعداء جدا بالنتائج التي حققها بنك الخليج خلال الربع الثالث من العام والتي تدل على مواصلة أدائنا المتميز. كما تشير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزناه في إستراتيجيتنا وتعزيز مكانة البنك كإحدى المؤسسات المالية الكويتية الرائدة.وأضاف: من أبرز الإنجازات التي حققها بنك الخليج خلال الربع الثالث من عام 2023 كان إطلاق أحدث إصدار لتطبيق الهاتف النقال. ويتضمن الإصدار الجديد خصائص أمنية متقدمة لحماية بيانات العملاء والمعاملات المالية على حد سواء مع توفير تجربة عملاء مرنة وسلسة. كما يتضمن العديد من الخصائص والخدمات الأخرى المتوافرة عن طريق واجهة مستخدم ذكية تم تصميها خصوصا لتلبية احتياجات العملاء. ومن الجدير بالذكر أن 90% من المعاملات في بنك الخليج تتم حاليا عبر القنوات الإلكترونية بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي الشاملة للبنك.وتابع: يواصل بنك الخليج التزامه بدعم المجتمع من خلال إطلاق برامج علوم البيانات والابتكار التي تهدف إلى تمكين الشباب. وعلى مستوى تطوير الشباب داخل البنك، فقد تم إطلاق النسخة التاسعة من البرنامج التطويري «أجيال» المخصص لتعزيز مهارات وقدرات الموظفين وفقا لأعلى المعايير المصرفية العالمية. ويعكس هذا البرنامج التزام بنك الخليج بتوفير بيئة عمل مميزة ودعم الموظفين في تحقيق أقصى إمكاناتهم.التصنيفات الائتمانية للبنكوأشار إلى أن بنك الخليج يحظى بتصنيفات جيدة على المستوى الدولي في كل من جدارته الائتمانية وقوته المالية. وخلال عام 2023، قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت تصنيف العملات الأجنبية للبنك على المدى الطويل في المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وفي الوقت نفسه، صنفت الوكالة السندات المساندة لبنك الخليج المؤهلة في الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات بازل 3 والبالغة قيمتها 50 مليون دينار في المرتبة «BBB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقد قامت بتصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» في حين صنفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين ودائع بنك الخليج على المدى الطويل في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».وتعكس هذه التصنيفات الأداء المالي القوي لبنك الخليج وإدارته الحصيفة وقدرته على التقدم بثبات ونجاح في القطاع المصرفي على الصعيدين المحلي والعالمي.واختتم بودي تصريحه قائلا: يواصل بنك الخليج التزامه برؤية طويلة الأمد متمثلة في تحقيق النمو المستدام وتحقيق عوائد مجزية لمساهميه بالإضافة إلى تعزيز مكانته التنافسية. وأضاف: بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مساهمي البنك على ثقتهم المستمرة، وإلى موظفينا على التزامهم وتفانيهم، وإلى بنك الكويت المركزي على دعمه المتواصل. وأخيرا، أتوجه بالشكر إلى عملائنا الكرام على ولائهم لنا مكررا التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم.مؤشرات رئيسية٭ 18% نموا في صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 53.8 مليون دينار.٭ 17% ارتفاعا في صافي أرباح الربع الثالث من عام 2023 إلى 18 مليون دينار.٭ تحسن العائد على الأصول للبنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ليصل إلى 1%.٭ تحسن العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 10% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.٭ بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 سبتمبر 2023، مقابل تغطية جيدة بلغت نسبتها 470%.٭ 13.6% نسبة الشريحة الأولى من رأس المال للبنك ونسبة كفاية رأس المال 15.8% كما في 30 سبتمبر 2023.زيادة رأس المال وفرص النمو المستقبليأشار جاسم بودي إلى أن بنك الخليج حصل خلال الربع الثالث من العام على موافقة كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع. وسوف يطرح بنك الخليج أسهما جديدة للاكتتاب العام مع حق الأولوية للمساهمين بعدد 260.869.565 سهما بقيمة اسمية 100 فلس، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلسا للسهم الواحد. وسيؤدي إجمالي عوائد هذا الاكتتاب إلى زيادة قاعدة رأس مال البنك بنحو 60 مليون دينار وقد تم تحديد فترة الاكتتاب لتبدأ من 29 أكتوبر 2023 وتنتهي في 12 نوفمبر المقبل. وعلق قائلا: «سوف يسهم طرح حقوق الأولوية في تعزيز قاعدة رأس مال البنك والنسب الرقابية لكفاية رأس المال، ما يدعم قدرة البنك على مواصلة فرص النمو في المستقبل تماشيا مع إستراتيجيته الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل».