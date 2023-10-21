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أسواق المال حملة توعوية بجائزة المستثمر الذكي

10/21/2023 11:04:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت هيئة أسواق المال منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي حملتها التوعوية واسعة النطاق للتوعية بجائزة المسابقة الثانية للمستثمر الخليجي الذكي، والتي سبق لبرنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «ملم» الإعلان عن إطلاق نسختها الثانية خلال شهر أغسطس الماضي بعدما قام بإجراء تعديلات مهمة فيها مقارنة بنسختها الأولى، تتمثل بإضافة مسار رابع لمساراتها الثلاث السابقة، ومضاعفة قيمة جوائزها لنحو 4 أضعاف.
المسابقة الهادفة لتحفيز مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنتاج مواد توعوية تسهم في نشر الثقافة المالية، وتعزيز المفاهيم المالية المطلوبة، كالادخار والاستثمار، والتخطيط المالي، وامتلاك مقومات القرار الاستثماري الرشيد. تضم المسابقة مسارات الرسم، الفيديو، التصوير الفوتوغرافي، والكتابة، وتستهدف شرائح مجتمعية الأفراد وطلبة الجامعات والمدارس. أما عدد جوائزها فيبلغ 36 جائزة تبلغ قيمتها الإجمالية مليون ريال سعودي، وتمتد فترة المشاركة فيها حتى 12 نوفمبر المقبل. وسبق لـ «ملم» إطلاق النسخة الأولى من المسابقة خلال الفترة الممتدة بين شهري يونيو ونوفمبر من عام 2022 قبل أن يعلن عن نتائجها في حفل أقيم لهذه الغاية في الـ 31 من شهر يناير من العام الحالي.

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