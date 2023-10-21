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بيتكوين تتجاوز 30 ألف دولار

10/21/2023 11:04:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تخطت عملة «بيتكوين» حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع 10%.
وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم 4.8% خلال اليوم إلى 30037 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس.
وبلغت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات الرقمية حوالي 1.08 تريليون دولار، في حين بلغ حجم التداولات حوالي 39.63 مليار دولار.
وصعدت عملة «إيثريوم»، وهي أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بنحو 2.3% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى 1600 دولار، بمكاسب أسبوعية بلغت 2.4%، وقيمة سوقية بنحو 190 مليار دولار.
وارتفع سعر عملة بينانس كوين بنسبة 1.7% ليسجل 214 دولارا، وصعدت سولانا بنسبة 11% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 26.732 دولارا، وبنسبة 23% خلال الـ 7 أيام الأخيرة.
وشهدت كاردانو ارتفاعا إلى 0.2507 دولار، وبنسبة 2.9%، فيما تصعد خلال الـ 7 أيام الأخيرة بنسبة 1%.
على الجانب الآخر، ارتفعت دوج كوين إلى مستوى 0.059740 دولار، وبنسبة 2%.

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